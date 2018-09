Trump | Io e Kim Jong-un ci siamo innamorati Ultime notizie Corea del Nord

La svolta di Trump : 'Io e Kim Jong-un ci siamo innamorati' : Dall'odio profondo, Trump sembra essere passato a sentimenti decisamente più romantici nei confronti della Corea del Nord. Tanto che, durante un discorso ai suoi sostenitori in West Virginia, il ...

Trump : "Isolare l'Iran" e ringrazia Kim : 17.54 "Ho fatto più di ogni altro governo", esordisce così il presidente Trump all'Assemblea Onu.Iran,Cina,Siria,Corea,i temi toccati."Dittatura corrotta,pronte nuove sanzioni contro Teheran" dice Trump."Isolarlo finché sostiene il terrorismo,diffonde caos in Medio Oriente; Gli Usa risponderanno se il regime di Assad in Siria userà armi chimiche". Trump su dazi imposti sul Made in China avverte:"Le distorsioni del mercato non possono essere ...

Il presidente sudcoreano ha consegnato un messaggio di Kim Jong Un a Donald Trump - : Il terzo vertice inter-coreano di quest'anno si è svolto nella capitale nordcoreana. Il presidente della Corea del Sud Moon Jae-in ha consegnato un messaggio dal leader nordcoreano Kim Jong Un al ...

Corea Nord : Trump - presto secondo incontro con Kim Jong-un : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Nordcorea - Pompeo : spero in summit "tra non molto" tra Trump e Kim : "E poi, tra non molto...spero che i due leader si incontrino di nuovo per continuare a fare progressi su questo tema incredibilmente importante per il mondo intero".Ieri, il presidente sudcoreano, ...

ACCORDO FIRMATO TRA LE DUE COREE : KIM ACCETTA DENUCLEARIZZAZIONE/ Ultime notizie - Trump "fatta molta strada" : COREE, ACCORDO Kim-Moon su nucleare e missili. Ultime notizie, i due leader hanno FIRMATO l'intesa: prevista la chiusura permanente del sito di Yongbyon(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 19:42:00 GMT)

Nucleare - Trump : Kim Jong-un ha accettato la visita di ispettori : Il presidente Donald Trump ha reso noto su Twitter che il leader nordcoreano Kim Jong-un ha accettato la visita di ispettori e la chiusura “permanente” dei siti nucleari e di test missilistici. Kim Jong-un avrebbe “concordato di consentire le ispezioni nucleari, oggetto di negoziati finali, e di procedere allo smantellamento permanente dei siti di lancio alla presenza di esperti internazionali“. L'articolo Nucleare, ...

Coree - Kim abbraccia Moon e lancia un messaggio a Trump : «Vogliamo il trattato di pace» : E offre di aiutare l'economia nordcoreana a rinascere. Per questo oggi si porta al seguito i leader di 17 grandi gruppi industriali sudcoreani: in testa quelli di Samsung e Hyundai. Ad aprile, quando ...

La rivelazione di Woodward : "Pressioni su Trump per uccidere Kim" : Il libro di Bob Woodward , 'Fear: Trump in the White House', continua a creare scandalo. In uno dei capitoli si parla infatti delle pressioni su Donald Trump per supportare un presunto complotto per ...

Kim Jong Un chiede nuovo incontro con Trump : Durante lo scorso weekend, la Corea del Nord ha festeggiato il suo anniversario con una serie di sfarzosi spettacoli per glorificare il 70esimo anno di governo della dinastia Kim, ma non ha ...

Trump-Kim - la Casa Bianca prepara un nuovo vertice : La Casa Bianca sta preparando un nuovo vertice tra il presidente Donald Trump e Kim Jong-un, in seguito a una lettera del leader nordcoreano che ha chiesto un nuovo meeting dopo quello di giugno a ...