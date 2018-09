Trump | “Io e Kim Jong-un ci siamo innamorati Mi ha scritto belle lettere”

ilfattoquotidiano

: #Trump loda #Kim: 'Mi ha scritto belle lettere, poi ci siamo innamorati' - Agenzia_Ansa : #Trump loda #Kim: 'Mi ha scritto belle lettere, poi ci siamo innamorati' - Corriere : Trump scherza: «Io e Kim ci siamo innamorati, mi ha scritto lettere bellissime» - repubblica : Corea del Nord, Trump: 'Io e Kim Jong-un ci siamo innamorati' [news aggiornata alle 10:02] -

(Di domenica 30 settembre 2018) “Io e Kim-un ci. No davvero. Mi halettere. E poi ci”. Parla così Donalddurante un intervento ai suoi sostenitori nella Virginia occidentale, dove spiega come i rapporti tra Usa e Corea del Nord procedano verso la strada del disgelo.ha spiegato che il fatto che Pyongyang abbia interrotto i suoi test nucleari, così come i lanci missilistici è un segnale che il suo riavvicinamento con Kim sta funzionando. Anticipando le critiche suscitate dalle sue parole di affetto per il dittatore nordcoreano, il presidente ha aggiunto sarcasticamente: “Donaldha detto che si sono, quanto è orribile, quanto è orribile? È così poco presidenziale”. In realtà, lo storico summit che si è svolto a giugno a Singapore tra il presidente americano e il leader nordcoreano Kim-un ha sì portato a un ...