Trump | ' Con Kim ci siamo innamorati | ci scambiamo lettere meravigliose'

Donald Trump : "Con Kim Jong-un ci siamo innamorati" - : "Mi ha scritto belle lettere - ha detto il presidente americano parlando del leader della Nord Corea - Le tensioni tra i due Paesi si sono allentate e l'interruzione dei test nucleari è un segnale che ...

Energia : conversazione telefonica tra presidente Usa Trump e re saudita - focus su prezzi petrolio : I due leader hanno discusso "degli sforzi per mantenere gli approvvigionamenti al fine di garantire la stabilità del mercato petrolifero e la crescita dell'economia mondiale", riferisce la "Spa". La ...

I nuovi dazi di Trump contro la Cina hanno un obiettivo politico : L'analisi di Federico Punzi sulla guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina La scorsa settimana gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni durissime nei confronti di un'agenzia militare cinese, China's ...

Venezuela.Maduro vuole incontrare Trump : 03.58 Il presidente venezuelano Maduro insiste nel voler incontrare Trump dicendo che un vertice sarebbe nell'interesse di entrambi i Paesi. Trump, sul Venezuela, ha detto che "tutte le opzioni sono sul tavolo",comresa quella dell'intervento militare ma, proprio a Palazzo di Vetro, non ha escluso la possibilita' di incontrare Maduro"se può servire a salvare vite".

Trump - Ford molto convincente - ma anche Kavanaugh :

Usa - slitta l'incontro Trump-Rosenstein : 6.19 Il presidente Usa, Donald Trump, rinvia alla prossima settimana l'incontro con il viceministro della Giustizia, Rod Rosenstein, che era previsto per oggi. Tra i due solo un colloquio telefonico. La portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders ha spiegato che lo slittamento è stato deciso per evitare la sovrapposizione all'audizione al Senato sulle accuse contro il giudice Kavanaugh:"Non vogliono fare nulla che interferisca con l'audizione". ...

Kavanaugh - Ford testimonia al Senato contro il giudice di Trump : «Mi ha aggredita» : «Sono sicura al 100%»: Christine Blasey Ford non ha dubbi che ad aggredirla sessualmente nel 1982 fu Brett Kavanaugh, il giudice nominato da Trump alla Corte suprema che aspetta la conferma dal ...

Trump inveisce contro Macron : "Siete peggio della Cina" : Sembra che tra Donald Trump ed Emmanuel Macron siano volate parole grosse nell'incontro bilaterale a margine dell'Assemblea generale. Come riporta la Cnn , il presidente degli Stati Uniti ' si è ...

Pil Usa confermato al +4 - 2% come previsto - Trump può esultare : Le spese al consumo, fondamentali per l'economia Usa, si sono incrementate del 3,8%, come era stato annunciato nell'ultima lettura. Ricevi aggiornamenti su Calendario Economico Lasciaci la tua e-mail:...

Brett Kavanaugh : "Al liceo bevevo - ma non ho mai aggredito nessuno". Trump contro #metoo : "bevevo birra con i miei amici, solitamente nei weekend, qualche volta una di troppo. E, a guardare in retrospettiva, ho detto ed ho fatto al liceo cose che mi fanno inorridire. Ma non siamo qui per questo oggi, sono stato accusato di cose molto più gravi di intemperanze giovanili". Sono queste le parole di Brett Kavanaugh, nella dichiarazione iniziale che farà oggi in Senato, ammettendo che "non è perfetto" ma ribadisce di ...

Wall Street : ieri seduta in calo con banche - Dj -0 - 4% - - Trump critica stretta Fed : Se il pressing Usa si tradurra' in un periodo lungo di tariffe doganali e in un mondo protezionistico, ha avvertito, l'economia statunitense ne risentira'. Il tutto si e' aggiunto alle parole del ...

Trump ancora contro Fed : 'non contento del rialzo dei tassi' : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump esprime per l'ennesima volta l'insoddisfazione per la decisione della Federal Reserve di continuare ad alzare i tassi. "Non sono contento - ha detto - che ...

Fed alza i tassi e apre a nuove strette. Scoppia polemica con Trump : ' 'L'economia americana è forte, la disoccupazione è bassa e i salari sono in aumento. Tutti questi sono segnali buoni, ma questo non significa che tutto è perfetto: non tutti gli americani godono ...

Lo show di Trump a New York - si scaglia contro Cina - Canada e giornalisti : ... perché poteva scatenarsi "una guerra mondiale"." L'IRAN TORNERA' DA ME PER UN GRANDE ACCORDO "Non ha importanza quello che i leader del mondo pensano sull'Iran. L'Iran tornerà da me e faremo un ...