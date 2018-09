ilgiornale

: @beppe_grillo @Lucky61mass La feccia che ci hai regalata costa troppo a prescindere e vaffanculo #30settembre - tossina_libera : @beppe_grillo @Lucky61mass La feccia che ci hai regalata costa troppo a prescindere e vaffanculo #30settembre - giuseppebelli16 : @LaetitiaWilfert La Religione, l''oppio dei popoli ha causato la sua morte. La cultura araba e' troppo vincolata da… - infoitestero : Troppo libera per vivere: ammazzata miss Baghdad -

(Di domenica 30 settembre 2018) Il mondo è brutto perché è vario. Mentre nell'Occidente ammorbato dal "politicamente corretto" di derivazione sessantottina si imbastiscono processi contro adulti purché celebri per atti di libertinaggio compiuti in età adolescenziale magari quarant'anni prima, nel Medio Oriente asfissiato da una religione sessuofobica se mai ce n'è stata una si ammazzano a fucilate giovani belle ed esuberanti perché di costumi liberi. Da un eccesso all'altro insomma, con il punto in comune dell'uso di un plotone di esecuzione.Veramente tragica e simbolica è stata la fine di Tara Fares, ventiduenne modella irachena famosa per la sua scenografica bellezza e per il suo stile di vita flamboyant, unito a un coraggioso attivismo per i diritti femminili: un mix che l'aveva fatta diventare una star di Instagram con quasi tre milioni di follower. Tutto questo avveniva però in Iraq, un Paese dove maschilismo e ...