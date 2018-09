Troppi problemi Iliad Italia per l’installazione delle antenne? Prime proteste a Roma

optimaitalia

: RT @drewcolej: Leggo di persone che non scrivono un messaggio e/o non fanno amicizia per paura di risultare antipatiche vi dico solamente t… - mistavkess : RT @drewcolej: Leggo di persone che non scrivono un messaggio e/o non fanno amicizia per paura di risultare antipatiche vi dico solamente t… - wordweb81 : Troppi problemi #IliadItalia per l’installazione delle antenne? Prime proteste a Roma - OptiMagazine : Troppi problemi #IliadItalia per l'installazione delle antenne? Prime proteste a Roma -

(Di domenica 30 settembre 2018) Iper l'installazioneproprietarie sul territorio nazionale potrebbero essere determinanti nello sviluppo della rete autonoma del vettore. La strada che porta ad una migliore copertura in ogni regionena sarà di certo costellata dae polemiche e a tal proposito, registriamo già leavvisaglie.Come sottolineano i colleghi di Upgo.news, anord, in particolare nell'area geografica vicino alla via Cassia, si sarebbero costituiti i primi comitati contro l'installazione. Come è noto, attualmente il vettore si appoggia in "ran sharing" sulla rete Wind Tre ma lo sviluppo di una proprietaria è previsto anche nell'immediato, grazie alla riaccensione di vecchi impianti, sempre Wind Tre, e all'attivazione di altri nuovi di zecca grazie all'accordo con Cellnex. Proprio questa fase sarebbe nel mirino di ...