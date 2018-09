Trionfo Ryder | Molinari | un anno di festa | ' E con Tommy | un grande feeling'

Ryder Cup 2018 : Europa in Trionfo - USA demoliti! Francesco Molinari completa la cinquina - è nella leggenda! : ... mentre l'inglese Ian Poulter si è confermato una sentenza nei match singoli e ha impartito una lezione a Dustin Johnson , numero 1 al mondo fino al mese scorso. Agli USA non è bastata la prova d'...

Ryder Cup 2018 : Europa in Trionfo - USA demoliti! Francesco Molinari completa la cinquina - è nella leggenda! : Europa in trionfo, Francesco Molinari da record. Il team del Vecchio Continente ha vinto la Ryder Cup 2018, suggellando un autentico dominio andato in scena sin dal primo giorno della competizione che ha avuto luogo sul percorso par 72 del Le Golf National di Saint-Quentin-en-Yvelines, sobborgo nei pressi di Parigi. A realizzare il punto decisivo è stato Francesco Molinari, che si è tolto la soddisfazione di battere il veterano Phil Mickelson ...