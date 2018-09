Triathlon | Campionati Italiani Sprint Lignano 2018 | 707 ancora in trionfo nella staffetta

oasport

(Di domenica 30 settembre 2018)707 aidi: ala prova dellamista sorride alla società campione uscente che, seppur con una formazione diversa rispetto allo scorso anno, conferma il titolo. Justine Guerard (Francia), Luca Facchinetti, Giorgia Priarone e Gianluca Pozzatti chiudono in 1:16’41” e precedono di 50″ Minerva Roma (Alessandra Tamburri, Valerio Cattabriga, Costanza Arpinelli e Alessandro De Angelis) e di 52″ TTR (Asia Mercatelli, Michelangelo Parmigiani, Sharon Spimi e Nicolò Strada). Di seguito le dichiarazioni dei vincitori al sito federale: Justine Guerard (Francia): “Si tratta della prima gara in Italia per me ed è subito arrivato il titolo nazionale a squadre. È stato bello gareggiare in questo team, c’è una bella atmosfera”. Luca Facchinetti: “Quest’anno abbiamo gareggiato tanto fuori dall’Italia a ...