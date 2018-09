Tria domani all' Eurogruppo per rassicurare | il debito scenderà

Tria : 'prima taglio tasse imprese - poi Irpef. Domani con Def dettagli macro' : "Si parte ora dalle imprese e negli anni successivi sarà aggredito il problema dell'Irpef". Così il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, intervenuto oggi al convegno "Meno tasse per crescere" di Confcommercio, parla dell'intenzione del governo M5S-Lega di ridurre la pressione fiscale.

Vuelta a España 2018 - la tappa di domani (16 settembre). Orario d’inizio - altimeTria e come seguirla in tv : E’ giunto il gran finale della Vuelta a España 2018: domani, domenica 16 settembre, si svolgerà la ventunesima e ultima frazione della corsa a tappe iberica. Si parte da Alcoròn e si giunge alla passerella conclusiva di Madrid, per un totale di 100 km completamente pianeggianti. Dal 36° chilometro la carovana entra nella città madrilena, compiendo 12 giri attorno al circuito cittadino della capitale spagnola. Previsto un arrivo in volata, ...

Vuelta a España 2018 - la tappa di domani (15 settembre). Orario d’inizio - altimeTria e come seguirla in tv : domani (sabato 15 settembre) si svolgerà la ventesima tappa della Vuelta a España 2018, 97 km da Andorra. Escaldes-Engordany al Coll de la Gallina. Sarà l’ultimo tappone di montagna, che sancirà il vincitore della maglia rossa. Una frazione breve ma durissima con quasi 4000 metri di dislivello da superare in meno di 100 km. I corridori dovranno scalare in successione sei GPM: Coll de la comella (4,3 km all’8,7%), Coll de Beixalis (7,1 km ...

Vuelta a España 2018 - la tappa di domani (14 settembre). Orario d’inizio - altimeTria e come seguirla in tv : domani, venerdì 14 settembre, andrà in scena la diciannovesima tappa della Vuelta a España 2018, da Lleida ad Andorra. Naturlandia, per un totale di 154,4 km. Frazione con un arrivo in salita molto impegnativo, mentre la restante parte del percorso si presenta lievemente mossa ma senza salite da GPM. Primo terzo di corsa prevalentemente pianeggiante con due tratti in saliscendi, ma che non dovrebbero creare selezione nel gruppo; dall’83° ...

Vuelta a España 2018 - la tappa di domani (13 settembre). Orario d’inizio - altimeTria e come seguirla in tv : domani, giovedì 12 settembre, si svolgerà la diciottesima tappa della Vuelta a España 2018, da Ejea de los Caballeros a Lleida, per un totale di 186,1 km. Classica frazione di trasferimento, sarà l’ultima occasione per i velocisti prima di giungere al gran finale di Madrid. Il percorso, quasi completamente pianeggiante non prevede alcun Gran Premio della Montagna. Previsto dunque un arrivo dedicato alle ruote veloci, mentre gli uomini di ...

Vuelta a España 2018 - la tappa di domani (12 settembre). Orario d’inizio - altimeTria e come seguirla in tv : domani, mercoledì 12 settembre, si svolgerà la diciassettesima tappa della Vuelta a España 2018, da Getxo a Balcòn de Bizkaia, per un totale di 157 km. Frazione relativamente breve ma intensa, caratterizzata da ripetuti saliscendi dal primo all’ultimo chilometro. Presenti addirittura sei Gran Premi della Montagna: il primo, di terza categoria, è situato al 17° chilometro (Alto de la Arboleda, 6,7 km al 5%); a 85,2 km dal via l’Alto ...

Vuelta a España 2018 - la tappa di domani (11 settembre). Orario d’inizio - altimeTria e come seguirla in tv : domani (martedì 11 settembre) si svolgerà la sedicesima tappa della Vuelta a España 2018, una cronometro individuale di 32 km da Santillana del Mar a Torrelavega. L’ultima settimana della corsa spagnola si aprirà con una sfida contro il tempo che potrebbe risultare decisiva nella lotta per la maglia rossa. Sarà una cronometro per specialisti, visto il percorso è prevalentemente pianeggiante. I passisti potranno quindi guadagnare secondi ...

Vuelta a España 2018 - domani giorno di riposo. Si riparte martedì 11 settembre con la sedicesima tappa. Orario d’inizio - altimeTria e come seguirla in tv : Dopo tre frazioni impegnative, entrambe con arrivo in salita, la Vuelta a España 2018 si prende la tradizionale pausa del lunedì tra la seconda e l’ultima settimana di corsa. I corridori approfitteranno della giornata di riposo domani, lunedì 10 settembre, per accumulare energie in vista della fase più importante dell’evento. La carovana tornerà in sella martedì 11 settembre per affrontare la sedicesima tappa della corsa iberica, una ...

Vuelta a España 2018 - la tappa di domani (9 settembre). Orario d’inizio - altimeTria e come seguirla in tv : domani, domenica 9 settembre, si svolgerà la quindicesima tappa della Vuelta a España 2018, da Ribera de Arriba a Lagos de Covadonga, per un totale di 178,2 km. Nemmeno un metro di pianura lungo il percorso, caratterizzato da continui saliscendi con arrivo in ascesa sulla tremenda categoria especial dei Lagos de Covadonga, lunga oltre 11 km e con punte del 20%. All’interno del tracciato si affronteranno anche la salita di terza categoria ...

Vuelta a España 2018 - la tappa di domani (8 settembre). Orario d’inizio - altimeTria e come seguirla in tv : domani, sabato 8 settembre, si svolgerà la quattordicesima tappa della Vuelta a España 2018, da Cistierna a Les Praeres.Nava, per un totale di 171 km. I corridori disputeranno un’altra frazione di montagna, caratterizzata da continui saliscendi e pendenze elevatissime. Si attraversano ben cinque Gran Premi della Montagna: al km 60 si giunge in cima al Puerto de San Isidro, GPM di seconda categoria (11 km al 3%); all’87° chilometro si ...

Vuelta a España 2018 - la tappa di domani (7 settembre). Orario d’inizio - altimeTria e come seguirla in tv : domani (venerdì 7 settembre) si svolgerà la tredicesima tappa della Vuelta a España 2018, 175 km da Candás. Carreño a Valle de Sabero. La Camperona. Il fine settimana di montagna inizia con una frazione subito molto dura. Poco dopo la partenza ci sarà l’Alto de la Madera (7 km al 5,3%), poi la strada sarà sempre in leggera fino al km 92 quando inizia il Puerto de Tarna (13 km al 5,5%). Dallo scollinamento un lungo falsopiano porterà i corridori ...

Vuelta a España 2018 - la tappa di domani (6 settembre). Orario d’inizio - altimeTria e come seguirla in tv : domani, giovedì 6 settembre, è in programma la dodicesima tappa della Vuelta a España 2018, da Modoñedo a Faro de Estaca de Bares. Mañon, per un totale di 181,1 km. Il percorso non contiene ascese irresistibili, ma potrebbe rivelarsi ricco di trappole per i velocisti, in particolare nella seconda metà di corsa, con tratti caratterizzati da salite esplosive alternati a discese. Negli ultimi 20 km il tracciato presenta alcuni brevi strappi che ...

Manovra : domani vertice con Conte - Tria - Giorgetti e vicepremier : Un vertice di governo sulla Manovra economica si terrà domani mattina a palazzo Chigi. Secondo quanto si apprende, intorno al tavolo siederanno il presidente del consiglio Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, il sottosegretario Giancarlo Giorgetti e i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini.

Vuelta a España 2018 - la tappa di domani (5 settembre). Orario d’inizio - altimeTria e come seguirla in tv : domani, mercoledì 5 settembre, è in programma l’undicesima tappa della Vuelta a España 2018: 207,8 chilometri da Mombuey a Ribeira Sacra (Luintra). Una frazione particolare, quella che vedrà in scena i corridori sulle strade iberiche (sarà anche la più lunga), che vede davvero pochissima pianura e sarà sicuramente favorevole agli uomini da classiche. Quattro i GPM da affrontare, oltre ad un breve strappo prima del traguardo. La partenza è ...