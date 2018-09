: Ascoltate bene: 'IL MINISTRO TRIA E TUTTO IL GOVERNO RIMARRA' SINO AL 2023 . SONO FIERO DI QUESTA MANOVRA RIDURREMO… - DanielaDonno : Ascoltate bene: 'IL MINISTRO TRIA E TUTTO IL GOVERNO RIMARRA' SINO AL 2023 . SONO FIERO DI QUESTA MANOVRA RIDURREMO… - sole24ore : Tria:?«Ecco perché resto ministro. Manovra per la crescita, il debito scenderà». sul Sole24ore in edicola oggi l’in… - RaiNews : Manovra. Tria e Conte: nessuna sfida all'Europa. Il ministro: 'Debito giù di 1 punto all'anno, no dimissioni' ?… -

La nota d'aggiornamento al Def punta a una crescita dell'1,6% nel 2019 e all' 1,7% nel 2020, e mette in programma una discesa del peso deldi unall'per i prossimi 3 anni. La spiega il ministro dell'Economia Giovannial Sola 24 ore, in cui assicura:"Mai minacciato le dimissioni" La Manovra "non è una sfida alla Ue", spiega, secondo cui "il giudizio sul 2,4% può cambiare". Sul disavanzo, "con i ministri di spesa la mediazione c'è stata. Partivamo da un tendenziale al 2%".(Di domenica 30 settembre 2018)