Treviso | ucciso a coltellate durante l' addio al celibato

(Di domenica 30 settembre 2018) Doveva essere una serata allegra, dedicata all'amico che si doveva sposare, ma si è trasfromata in una tragedia. Una quindicina di ragazzi e ragazze, principlamente romeni e moldavi, si erano riuniti la scorsa notte a Fontante di Villorba, in provincia di, per festeggiare l'aldi un loro amico. Avevano organizzato una grigliata e, come è noto in queste occasioni, probabilmente avranno fatto un po' di baccano. I vicini di casa, tre persone di origine romena, non hanno però gradito e il loro disappunto si è trasformato in breve in una rissa avvenuta intorno alle 22.30.Un morto e sette feriti a, questo il tragico epilogo. I tre vicini si erano armati di coltelli ela rissa in strada hanno iniziato ad inseguire il gruppo che si era dato alla fuga. Nonostante l'intervento del 118, uno dei ragazzi, un 21enne, è morto mentre tre dei suoi amici versano ...