Treviso | festa di addio al celibato troppo rumorosa | rissa tra vicini di casa | un morto

Treviso - ucciso alla festa di addio al celibato : La serata a Fontante di Villorba finisce in rissa, forse per il troppo rumore. I vicini di casa arrivano con i coltelli, un morto e sette feriti di cui tre gravi

Treviso - operaio muore sul lavoro : probabile asfissia durante opere di disinfestazione : Un uomo di cinquantatré anni è morto questa mattina in un incidente sul lavoro in un'azienda di Mogliano Veneto (Treviso). L'operaio stava effettuando un intervento di derattizzazione quando, per cause in corso di accertamento, ha perso i sensi. Secondo una prima ipotesi sarebbe morto per asfissia.Continua a leggere