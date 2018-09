Treviso | festa di addio al celibato troppo rumorosa | rissa tra vicini di casa | un morto

Treviso - operaio muore sul lavoro : probabile asfissia durante opere di disinfestazione : Un uomo di cinquantatré anni è morto questa mattina in un incidente sul lavoro in un'azienda di Mogliano Veneto (Treviso). L'operaio stava effettuando un intervento di derattizzazione quando, per cause in corso di accertamento, ha perso i sensi. Secondo una prima ipotesi sarebbe morto per asfissia.Continua a leggere