Treviso | addio al celibato termina in una rissa | un morto e sette feriti

(Di domenica 30 settembre 2018) Sonoti in una violentai festeggiamenti per unal, la scorsa notte a Fontane di Villorba in provincia di. Un ragazzo di vent’anni èe altrisono rimasti: tre ricoverati in gravi condizioni all’ospedale Cà Foncello. Il rumore dei festeggiamenti si ipotizza sia il motivo che ha scatenato la lite: i vicini, infatti, infastiditi dal chiasso, hanno richiamato all’esterno dell’edificio i ragazzi e da lì la situazione è degenerata. I tre hanno aggredito i ragazzi con dei coltelli, lasciando a terra sul selciato i: gli operatori del Suem 118 sono intervenuti sul posto con quattro ambulanze, assieme ai carabinieri, ma per un ventenne non c’era più niente da fare. Da quanto si apprende, la vittima e i, così come gli aggressori, sono originari dell’Europa dell’Est. L'articoloal ...