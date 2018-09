Treviso addio al celibato shock | 21enne morto e 7 feriti Ultime notizie | in fuga gli

Treviso - addio al celibato termina in una rissa : un morto e sette feriti : Sono terminati in una violenta rissa i festeggiamenti per un addio al celibato, la scorsa notte a Fontane di Villorba in provincia di Treviso. Un ragazzo di vent’anni è morto e altri sette sono rimasti feriti: tre ricoverati in gravi condizioni all’ospedale Cà Foncello. Il rumore dei festeggiamenti si ipotizza sia il motivo che ha scatenato la lite: i vicini, infatti, infastiditi dal chiasso, hanno richiamato all’esterno ...

