Treviso | addio al celibato finisce nel sangue | 21enne ucciso e sette feriti

Treviso - ucciso alla festa di addio al celibato : La serata a Fontante di Villorba finisce in rissa, forse per il troppo rumore. I vicini di casa arrivano con i coltelli, un morto e sette feriti di cui tre gravi

Treviso - festa di addio al celibato troppo rumorosa - rissa tra vicini di casa : un morto accoltellato e sette feriti : Un giovane è morto e altri sette sono rimasti feriti per una serie di coltellate inferte loro nel corso di una rissa scoppiata per motivi da accertare mentre erano in corso festeggiamenti per un addio ...