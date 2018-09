: 'A @eleonoraforenza, aggredita ieri a #Bari dopo manifestazione antirazzista, va tutta la solidarietà di Radicali I… - Radicali : 'A @eleonoraforenza, aggredita ieri a #Bari dopo manifestazione antirazzista, va tutta la solidarietà di Radicali I… - NotizieIN : Tre morti in incidenti di montagna - CyberNewsH24 : • News • #Tre morti in incidenti di montagna -

Domenica nera in. Un alpinista ha perso la vita sulla ferrata Tabaretta, sull'Ortles, considerata una delle più difficili delle Alpi. L'uomo è precipitato per circa 500 metri ed è morto sul colpo. Il corpo è stato recuperato dal soccorso alpino. Nella zona delle Tre Cime di Lavaredo. un turista, salito sulla Croda Fiscalina a 2.677 metri, è improvvisamente caduto nel vuoto per circa 300 metri. In Molise un 36enne cade e batte la testa mentre sale con amici sulla catena delle Mainarde. Soccorsi inutili.(Di domenica 30 settembre 2018)