Toti contro Toninelli | Vogliamo impegni veri

Tutti contro il Ponte "multilivello" di Toninelli. Lega : "Una stupidaggine". Toti : "Surreale" : Tutti contro il ministro Toninelli. Sulla scia delle parole di un genovese doc come Gino Paoli, che aveva definito l'idea del Ponte multilivello "una stronzata", ora a scagliarsi contro il titolare dei Trasporti ci si mette pure la politica, anche dal fronte alleato."Se mi chiede di commentare il post (di Toninelli ndr) sul Ponte ha detto una stupidaggine è chiaro - ha chiosato il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, ...

Genova - duello sulle coperture. Scontro con il governatore Toti : Il decreto Genova si appresta a salire, con grande fatica, al Colle. A dodici giorni dal varo in consiglio dei ministri (con la formula "salvo intese"), il provvedimento è infatti...

Genova - duello sulle coperture. Scontro con il governatore Toti : Il decreto Genova si appresta a salire, con grande fatica, al Colle. A dodici giorni dal varo in consiglio dei ministri, con la formula 'salvo intese',, il provvedimento è infatti rimasto bloccato al ...

Genova - Palazzo Chigi : le coperture ci sono - decreto al Quirinale ma si apre lo scontro con Toti : decreto Genova pronto per il Quirinale . Lo scrive Palazzo Chigi in una nota ma nel fratempo si apre lo scontro con il governatore della Liguria, Giovanni Toti . Palazzo Cjigi nel comunicato precisa che ...

Genova - Palazzo Chigi : le coperture ci sono - decreto al Quirinale ma ?si apre lo scontro con Toti : decreto Genova pronto per il Quirinale . Lo scrive Palazzo Chigi in una nota ma nel fratempo si apre lo scontro con il governatore della Liguria, Giovanni Toti . Palazzo Cjigi nel comunicato precisa...

Crollo del Morandi - vertice a Roma. Toti : «Incontro costruttivo»| : Governatore e sindaco di Genova a Palazzo Chigi per concordare con l’esecutivo la ricostruzione del viadotto sul Polcevera

Genova - decreto in bilico : Toti minaccia di ricorrere contro il governo : ROMA È giallo sul Cdm per il varo del cosiddetto decreto Genova. Annunciato per oggi dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti a margine di una conferenza stampa sullo ...