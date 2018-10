Maltempo Toscana : allerta gialla per vento a Firenze : Rischio vento forte domani a Firenze: nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità il centro funzionale regionale “ha stabilito, per la zona che riguarda anche la nostra citta’, codice giallo da mezzanotte alle 16 di domani, martedi’ 2 ottobre. L’allerta riguarda, oltre Firenze, anche i comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, ...

Toscana Allerta Meteo Gialla – 1 Ottobre 2018 : Il Centro Funzionale Regione Toscana ha emesso il seguente avviso di Criticità Settori con Rischio Idrogeologico e Temporali 1 Ottobre, peggioramento, soprattutto su centro-nord regione con rovesci e temporali e venti moderati meridionali. PIOGGIA: Domani peggioramento con precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, più frequenti sulle zone centro-settentrionali. Cumulati medi significativi sulle zone ...

Allerta Meteo Toscana : domani criticità “gialla” per rovesci e temporali : Un avviso di Allerta Meteo codice giallo è stato emesso dal Centro funzionale della Regione Toscana: dalla mezzanotte alle 23:59 di domani è previsto un peggioramento con precipitazioni, più frequenti sulle zone centro-settentrionali. Già dalla notte saranno possibili forti temporali sull’Arcipelago a nord dell’Elba e sulle zone prossime alla costa centro-settentrionale. Possibilità anche di forti colpi di vento e grandinate. Regione ...

Allerta Meteo Toscana : codice giallo per vento forte fino a domani : Allerta Meteo codice giallo per vento fino alle 13 di domani, mercoledì 26 settembre su tutta la Toscana (ad eccezione di Lunigiana e Valle del Serchio): la Sala operativa unica della Protezione civile regionale ha prolungato lo stato di vigilanza a causa dell’intenso flusso di Grecale che sta spirando sul centro e sud Italia a causa della presenza di un robusto campo anticiclonico sulle Isole Britanniche e di un’area depressionaria ...

Allerta Meteo Toscana : codice giallo per rischio vento a Firenze : La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze, sulla base dei dati del Centro funzionale regionale, segnala il codice giallo emanato per oggi, lunedì 24 settembre 2018, per rischio vento su tutto il territorio della Città Metropolitana. Dalla mattina aumento dei venti su tutta la regione con forti raffiche, in particolare sui rilievi. L'articolo Allerta Meteo Toscana: codice giallo per rischio vento a Firenze sembra essere il ...

Allerta Meteo Toscana : criticità “gialla” per forti temporali in arrivo : La Sala operativa unica della Protezione civile regionale ha esteso l’Allerta Meteo codice giallo a tutto il territorio della Toscana aggiungendo al rischio idrogeologico quello di temporali forti: l’avviso è valido a da mezzogiorno di oggi fino alle 20 di domani, martedì 18 settembre. Oggi e domani sono possibili temporali sparsi, localmente di forte intensità, più probabili nella notte e la mattina sull’Arcipelago e nel ...

Allerta Meteo Toscana : criticità “arancione” per temporali da stasera : La Sala operativa unica della Regione Toscana ha emesso un’Allerta Meteo codice arancione in riferimento alla costa centro meridionale e arcipelago e codice giallo per le zone interne dell’area centro meridionale per temporali e rischio idrogeologico e idraulico dalle 21 di stasera, giovedì, alle 9 di domattina, venerdì. Sono attesi temporali anche forti da stasera a domattina: potranno risultare localmente persistenti con abbondanti ...

Maltempo - allerta gialla in Toscana : fino a domani : La sala operativa della Regione Toscana ha annunciato un'allerta meteo gialla per oggi e domani 2 settembre. Previsti forti temporali e grandinate.

Allerta meteo Toscana : prolungato codice giallo per temporali : La Sala Operativa della Regione ha deciso di prolungare il codice giallo su tutta la Toscana per rovesci e temporali e conseguente rischio idrogeologico e idraulico fino alla mezzanotte di domani, domenica 2 settembre. Oggi e domani, secondo la nota della Regione, saranno possibili frequenti temporali, anche di forte intensità, accompagnati da colpi di vento e grandinate. Nella giornata di oggi i fenomeni saranno piu’ probabili sul ...

Allerta Meteo Toscana : domani criticità “gialla” pere temporali su tutta la regione : La sala operativa unica della protezione civile regionale ha emesso un’Allerta Meteo codice giallo su tutta la Toscana a partire dalla mezzanotte di stasera per 24 ore. I fenomeni saranno più probabili e frequenti sulle province centro-settentrionali. Su tutta la regione si attendono rovesci e temporali sparsi anche di forte intensità domani, sabato 1 settembre, a causa di una saccatura nordatlantica. Per oggi si segnala la possibilità di ...

Maltempo Toscana : domani allerta meteo gialla sull’area metropolitana di Firenze : La Sala di Protezione civile della Città metropolitana di Firenze segnala che per domani 1 settembre 2018 è stato emanato dal Centro funzionale regionale un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico e temporali forti su tutto il territorio della Città metropolitana di Firenze. Sono previsti rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità, associati a colpi di vento e grandinate. Interessati i corsi d’acqua secondari per il ...

Allerta Meteo Toscana : criticità “gialla” per temporali nel nordovest : La Sala operativa unica della protezione civile regionale della Toscana ha emesso un’Allerta Meteo codice giallo per pioggia e temporali forti in riferimento a Lunigiana, Versilia e le foci del Serchio e dell’Arno. Un peggioramento delle condizioni Meteo causerà isolate precipitazioni, anche temporalesche, sulle zone nord occidentali: i fenomeni sono attesi nelle zone indicate a partire da stanotte fino a domattina. A partire da ...

Maltempo Toscana : revocata l’allerta meteo arancione : La Sala operativa della Regione Toscana ha revocato l’allerta codice arancione emessa ieri e valida fino alle 13 di oggi: nelle prossime ore è previsto un miglioramento delle condizioni meteo. Non risultano al momento criticità dovute al Maltempo. L'articolo Maltempo Toscana: revocata l’allerta meteo arancione sembra essere il primo su meteo Web.

Maltempo - allerta meteo arancione in Toscana/ Ultime notizie : forti temporali. Apprensione anche in Liguria : Maltempo Liguria, allerta meteo gialla: Ultime notizie, Genova e le zone interessate. Livello d'allerta arancione in Toscana. forti temporali e rischio idrogeologico