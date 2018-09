Tiro con l’Arco – Campionati Italiani Targa 2018 - tutti i risultati della seconda giornata di gare : Decisi i finalisti assoluti individuali e a squadre arco olimpico e compound al termine di sfide alquanto combattute Conclusa la seconda giornata dei Campionati Italiani Targa 2018. Decisi tutti i finalisti assoluti individuali e a squadre arco olimpico e compound che domenica si sfideranno per i tricolori davanti alla Cattedrale di Trani, in diretta streaming su YouArco. Nell’olimpico match per l’oro tra l’olimpionico ...

Tiro con l’arco - Finali Coppa del Mondo 2018 : Marcella Tonioli quarta nel compound - vittorie di Sara Lopez e Kris Schaff : Marcella Tonioli sfiora il podio nel compound nelle Finali di Coppa del Mondo di Tiro con l’arco a Samsun (Turchia). L’arciera azzurra, qualificata di diritto a questo evento grazie al settimo posto in classifica generale, è stata sconfitta nella finale per il terzo posto. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati delle gare odierne del compound. Tonioli ha iniziato il suo cammino superando ai quarti l’atleta di Taipei Yi-Hsuan Chen per ...

I Tiromancino in tour con uno spettacolo inedito per orchestra : tutti i dettagli : Il tour dei Tiromancino sarà nei teatri. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate, il gruppo guidato da Federico Zampaglione sarebbe pronto al ritorno sui palchi italiani con uno spettacolo inedito per orchestra, nel quale si andrà a supportare la musica del nuovo album che hanno rilasciato il 28 settembre. La partenza è prevista per il mese di gennaio e lascerà spazio ai brani che i Tiromancino hanno inserito in Fino a qui con la presenza ...

Totti - presentazione del libro al Colosseo 'Il riTiro avrei preferito deciderlo con la mia testa' : Così l'ex capitano della Roma, Francesco Totti, ai microfoni di Sky Sport 24 nel giorno della presentazione del suo libro al Colosseo

Tiro con l’arco – Coppa del Mondo : Nespoli e Tonioli all’assalto in Turchia : Nespoli e Tonioli all’assalto della Coppa del Mondo di Tiro con l’arco in Turchia Mauro Nespoli nell’olimpico e Marcella Tonioli nel compound sono gli azzurri che hanno strappato la qualificazione alle finali di Coppa del Mondo in programma sabato e domenica a Samsun, in Turchia. La compoundista sarà in campo sabato mattina e il sorteggio la vedrà affrontare ai quarti l’atleta di Taipei Chen Yi-Hsuan, ...

Arriva il nuovo album dei Tiromancino con Alessandra Amoroso - Biagio Antonacci e gli altri : audio di Fino a qui : Il nuovo album dei Tiromancino è finalmente Arrivato. Dopo settimane di indiscrezioni e spoiler, il disco è approdato sul mercato con una serie di duetti d'eccezione nei quali compare anche il nome di Alessandra Amoroso, già in radio dal 18 maggio scorso e rilasciato in occasione dei primi 18 anni dal rilascio del brano. Tra i nomi che compaiono nel disco anche quello di Biagio Antonacci, che ha preso parte al duetto in Un tempo piccolo. Il ...

Il duetto in Per me è importante dei Tiromancino con Tiziano Ferro : audio e testo della nuova versione del brano : Per me è importante dei Tiromancino con Tiziano Ferro è disponibile da oggi nell'album Fino a qui dei Tiromancino. I migliori successi del gruppo italiano, rilasciati nel corso della sua carriera, sono stati ricantanti in duetto con colleghi della penisola. Il risultato è un best of che si avvale delle voci di alcuni degli artisti più apprezzati del momento. Tra questi, non poteva mancare Tiziano Ferro che dei Tiromancino è un vero fan. ...

Tiro con l’arco - Finali Coppa del Mondo 2018 : a Samsun si chiude la stagione. L’Italia presente con Mauro Nespoli e Marcella Tonioli : Questo fine settimana si svolgeranno a Samsun (Turchia) le Finali di Coppa del Mondo di Tiro con l’arco. Dopo le quattro tappe di Shanghai, Antalya, Salt Lake City e Berlino, la stagione si chiuderà sulla linea di Tiro di Samsun, in cui i migliori arcieri del circuito si sfideranno per la conquista della Coppa. Saranno due gli azzurri in gara: Mauro Nespoli nell’arco olimpico e Marcella Tonioli nel compound. Andiamo quindi a scoprire i ...

Rai - Foa conquista Forza Italia e diventa presidente : in commissione 27 sì. Pd non partecipa. Lui : “Garantirò pluralismo” : La commissione di Vigilanza sulla Rai ha espresso parere favorevole alla nomina di Marcello Foa a presidente della tv pubblica. I voti favorevoli sono stati 27, 3 i contrari, una scheda nulla e una bianca. Hanno votato 32 componenti della bicamerale su 40, perché il gruppo del Pd non ha partecipato alla votazione. Ad ogni modo è stato raggiunto il quorum di due terzi previsto dalla legge per rendere efficace la nomina del presidente. Il patto di ...

Tiro con l’Arco - domani la presentazione dei Campionati Italiani all’aperto 2018 : La rassegna tricolore si svolgerà dal 28 al 30 settembre tra lo Stadio Comunale di Bisceglie e Trani domani, giovedì 27 settembre, alle ore 17,30, verranno presentati presso la Sala Conferenze Polo Museale in Piazza Duomo a Trani i Campionati Italiani all’aperto 2018 che andranno in scena dal 28 al 30 settembre tra lo Stadio Comunale di Bisceglie (qualifiche ed eliminatorie di venerdì 28 e sabato 29 settembre) e Trani (finali per i ...

Usa e Cina alzano il Tiro con nuova raffica di dazi : Si va avanti così: sulla strada a senso unico lastricata di cattive intenzioni, Usa e Cina continuano a procedere contromano rispetto ai principi del libero commercio. Un dazio tira l'altro, e la fine ...

Roma - anche Monchi in riTiro. Il Ds tra i più contestati : Monchi- Era arrivato a Roma un anno e mezzo fa con la “nomina” di mister plusvalenza, di Ds capace di far arricchire le sue squadre pur mantenendole competitive. A Siviglia, in effetti, Monchi aveva fatto le fortune del club andaluso: nonostante le molte partenze con Emery portò a casa 3 Europa League, un lavoro che […] L'articolo Roma, anche Monchi in ritiro. Il Ds tra i più contestati proviene da Serie A News Calcio - Notizie ...