: Il tifone Trami flagella il Giappone, decine di feriti e trasporti bloccati - repubblica : Il tifone Trami flagella il Giappone, decine di feriti e trasporti bloccati - CyberNewsH24 : • News • #Tifone Giappone: un morto e 64 feriti - TelevideoRai101 : Tifone Giappone: un morto e 64 feriti -

Un uomo, una donna dispersa, 84, evacuazione consigliata per 1,5 milioni di abitanti, più di 1.000 voli cancellati e i treni veloci sono rimasti in stazione per ilTrami,che si è abbattuto suldel Sud. A Okinawa e a Kyushu mezzo milione di case sono rimaste senza elettricità. A Osaka l'aeroporto è stato chiuso. Ilè accompagnato da raffiche che arrivano fino ai 216 chilometri orari.(Di domenica 30 settembre 2018)