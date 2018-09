Tesla - Elon Musk lascia la presidenza ma resta ad

Auto elettriche : Elon Musk lascerà la presidenza di Tesla : Elon Musk, fondatore del colosso delle Auto elettriche Tesla, non ne sarà più il presidente: è stato siglato ieri un accordo con la Sec, l’Autorità di vigilanza della Borsa statunitense, che prevede il pagamento di una multa di 40 milioni di dollari (da dividersi tra lui e il Gruppo) e la rinuncia alla presidenza per tre anni. In base all’intesa, Musk potrà però rimanere CEO della società. La Sec aveva avviato un’azione legale ...

Elon Musk si dovrà dimettere da presidente di Tesla : E dovrà pagare insieme alla società una grossa multa, per aver annunciato su Twitter il ritiro dalla borsa: rimarrà comunque come CEO The post Elon Musk si dovrà dimettere da presidente di Tesla appeared first on Il Post.

Elon Musk lascia presidenza di Tesla e paga 40 mln di multa alla Sec - : Trovato l'accordo per il patteggiamento per l'azione legale per frode avviata nei confronti del fondatore della società di auto elettriche dalla Security Exchange Commission

Elon Musk indagato per frode : Tesla crolla in borsa/ La risposta : "Sono deluso e rattristato" : Il Sec ha avviato un'azione legale contro Elon Musk, fondatore e Amministratore Delegato di Tesla. Nel mirino alcuni tweet fuorvianti: l'uomo ora rischia di essere rimosso dalla carica.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 18:09:00 GMT)

Elon Musk - Tesla crolla in borsa (-12%) dopo le accuse di frode al miliardario : Ancor prima dell’apertura di Wall Street, i titoli Tesla hanno perso oltre il 12% nelle contrattazioni. Un crollo che segue all’azione legale per frode contro il numero uno Elon Musk, intentata giovedì 28 settembre dalla Securities and exchange commission (Sec), la Consob americana. Nel mirino un tweet dello scorso 7 agosto, in cui il miliardario sudafricano annunciava la sua volontà di ritirare Tesla dal mercato a un prezzo di 420 ...

ELON MUSK INDAGATO PER FRODE : Tesla CROLLA IN BORSA/ Il 2018 nero del controverso visionario sudafricano : Il Sec ha avviato un'azione legale contro ELON MUSK, fondatore e Amministratore Delegato di TESLA. Nel mirino alcuni tweet fuorvianti: l'uomo ora rischia di essere rimosso dalla carica.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 15:18:00 GMT)

Elon Musk non patteggia con la Sec - Tesla affonda a Wall Street : Tesla crolla in Borsa nelle contrattazioni che precedono l'apertura dei mercati. I titoli perdono il 12,36% dopo l'azione legale della Sec contro Elon Musk per frode.Il ceo del produttore di auto elettriche è accusato di avere fatto dichiarazioni "false e fuorvianti" con i suoi tweet del 7 agosto in cui parlò di un piano di delisting accantonato solo 17 giorni dopo. Secondo Cnbc, ieri la Sec avrebbe dovuto annunciare un ...

Elon Musk denuciato per truffa - Tesla crolla in borsa : (Photo credit should read PETER PARKS/AFP/Getty Images) La Securities and Exchange Commission (Sec), ovvero la Consob americana, ha denunciato per truffa sia Elon Musk sia Tesla Inc., addebitando al manager false informazioni in merito al ritiro dell’azienda dal listino del Nasdaq. Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@ElonMusk) 7 agosto 2018 La Sec, che sovrintende il corretto funzionamento delle borse ...

Tesla / Sec annuncia azione legale contro Elon Musk : il titolo crolla a Wall Street : Il Sec ha avviato un'azione legale contro Elon Musk, fondatore e Amministratore Delegato di TESLA. Nel mirino alcuni tweet fuorvianti: l'uomo ora rischia di essere rimosso dalla carica.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 11:43:00 GMT)

Tesla - Elon Musk accusato di frode dalla Sec : 'Dichiarazioni false' - : L'azione, anche se attesa, gela il titolo in Borsa che nelle contrattazioni after hours, perde oltre l'11%,. La vicenda nasce dal tweet del Ceo che annunciava la volontà di privatizzare l'azienda

La Sec accusa Tesla ed Elon Musk di frode : titolo a picco in Borsa : La Sec accusa Elon Musk e Tesla di frode . Lo riporta la stampa americana, citando l'azione legale depositata dalla Consob americana presso un tribunale di New York. L'accusa e la causa prendono le ...

Tesla - ancora guai per Elon Musk. Usa aprono indagine per frode : titolo crolla in Borsa : WASHINGTON - Non c'è pace per Elon Musk, genio e sregolatezza della Silicon Valley. Stavolta i guai arrivano dal Dipartimento di giustizia americano, che ha deciso di aprire...

Tesla è indagata dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per alcuni tweet del suo CEO Elon Musk - dice Bloomberg : L’azienda produttrice di automobili elettriche Tesla è sotto indagine da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, secondo alcune fonti consultate da Bloomberg. L’indagine è stata avviata in seguito ad alcune dichiarazioni diffuse nei mesi scorsi dal CEO della The post Tesla è indagata dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per alcuni tweet del suo CEO Elon Musk, dice Bloomberg appeared first on Il Post.

Elon Musk ha bisogno di aiuto. Lo dice il principale azionista di Tesla : Le controversie più disparate sui social media , la più clamorosa, tra le ultime, lo ha visto dare del 'pedofilo' a uno dei soccorritori dei bambini estratti dalla grotta in Thailandia, ; la decisione ...