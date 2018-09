Terremoto Indonesia | dispersi 3 francesi e un sudcoreano a Palu

Terremoto e tsunami in Indonesia : tra 100 e 200 persone ancora sotto le macerie : Le autorità locali hanno reso noto che a Palu, tra le macerie di un complesso residenziale, potrebbero essere rimaste intrappolate tra le 100 e le 200 persone: il crollo è avvenuto durante il Terremoto magnitudo 7.5 verificatosi venerdì (finora il bilancio provvisorio è di 832 vittime). Nella struttura residenziale molti corpi sono già stati estratti ma altre 90 persone rimangono disperse. L’area è stata raggiunta dai primi soccorsi in ...

Terremoto in Indonesia - villaggi e città spazzati via. Le immagini di quello che rimane dopo lo tsunami : È salito ad almeno 832 il numero dei morti del Terremoto e dello tsunami che venerdì hanno colpito la parte centrale dell’isola Indonesiana di Sulawesi. Lo ha annunciato il portavoce della Protezione civile. I soccorritori continuano intanto le ricerche di possibili superstiti. In particolare sull’isola di Sulawesi si sentirebbero richieste d’aiuto provenire da un hotel di otto piani crollato nella città di Palu: sarebbero ...

Terremoto e tsunami in Indonesia : sepoltura di massa per ragioni sanitarie : In Indonesia, nella città di Palu, la Protezione civile procederà a una sepoltura di massa delle vittime del Terremoto e dello tsunami che venerdì hanno investito l’isola di Sulawesi: lo ha reso noto il portavoce Sutopo Purwo Nugroho, citando ragioni sanitarie. Al momento il bilancio provvisorio dei morti ha raggiunto quota 832, ma si teme possano essere migliaia. L'articolo Terremoto e tsunami in Indonesia: sepoltura di massa per ragioni ...

Terremoto e Tsunami in Indonesia - oltre 800 morti : “Fosse comuni per seppellirli” : L’agenzia nazionale Indonesiana per la gestione dei disastri ha aggiornato il bilancio del terribile Terremoto di magnitudo 7.4 e del successivo Tsunami che hanno colpito l'Indonesia. Il bilancio però potrebbe essere ancora più pesante visto che i soccorritori sono ancora al lavoro, molte persone mancano all'appello e alcune aree sono ancora isolate.Continua a leggere

Indonesia - 832 morti dopo Terremoto e tsunami/ Ultime notizie - inferno a Sulawesi : fango - detriti e cadaveri : tsunami e terremoto Indonesia: 384 morti. Ultime notizie video, bilancio riferito alla sola Palu: un’ecatombe. Sale vertiginosamente il bilancio delle vittime sull'isola di Sulawesi(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 09:40:00 GMT)

Indonesia - Terremoto e tsunami : 832 morti : 9.37 E' salito ad almeno 832 morti il bilancio del terremoto e dello tsunami che venerdì hanno colpito la parte centrale dell'isola Indonesiana di Sulawesi. Lo ha annunciato il portavoce della Protezione civile.

Oltre 800 morti per il Terremoto e lo tsunami in Indonesia : Ma il bilancio aumenterà, dicono le autorità locali, perché i soccorsi non sono ancora arrivati in tutte le aree colpite The post Oltre 800 morti per il terremoto e lo tsunami in Indonesia appeared first on Il Post.

Indonesia - il Terremoto fa crollare le mura del carcere : evasione di massa per 250 detenuti : Il terremoto che ha sconvolto l'isola di Sulawesi in Indonesia, provocando quasi quattrocento vittime (LEGGI), ha provocato anche effetti inattesi. A Palu, una delle città maggiormente...

Terremoto e tsunami in Indonesia - il bilancio delle vittime sale a 420 - : I soccorritori continuano le ricerche dei superstiti. Ci sarebbero 50 persone intrappolate sotto le macerie di un hotel di otto piani crollato nella città di Palu, una delle più colpite dal sisma di venerdì scorso--Si aggrava di ora in ora il bilancio delle vittime del Terremoto e conseguente tsunami che ha colpito la provincia Indonesiana centrale del Sulawesi venerdì, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Al momento i morti accertati ...

Devastante Terremoto e tsunami in Indonesia : almeno 420 morti - “mancano medicine e cibo” [FOTO e VIDEO] : 1/34 AFP/LaPresse ...

Indonesia - Terremoto in mare crea onde alte 6 metri : 384 morti e 540 feriti (VIDEO) : In Indonesia si è consumata l'ennesima tragedia a causa di uno tsunami, al momento le vittime accertate sono 384, i feriti sono 540 e i dispersi 29. La Us Geological Survey ha riferito che la scossa di terremoto più forte ha avuto una magnitudo di 7,5 gradi sulla scala Richter. onde di 6 metri sull'isola di Sulawesi La tragedia si è consumata sull'isola di Sulawesi, in Indonesia, dove il bilancio delle vittime sta salendo di ora in ora. Lo ...

Indonesia - il Terremoto e poi lo tsunami : I primi video amatoriali dei testimoni, rimbalzati in tutto il mondo, mostrano immagini di un'onda e di un muro d'acqua che si abbattono sulle coste, distruggendo ogni cosa sul cammino. Immagini che ...

Indonesia - Terremoto e tsunami : quasi 400 morti/ Ultime notizie video - quinto sisma devastante in due mesi : tsunami e terremoto Indonesia: 384 morti. Ultime notizie video, bilancio riferito alla sola Palu: un’ecatombe. Sale vertiginosamente il bilancio delle vittime sull'isola di Sulawesi(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 15:32:00 GMT)

Terremoto distruttivo in Indonesia : crollano mura carcere - centinaia di detenuti in fuga : Incredibile quanto accaduto in Indonesia per il Terremoto che ha causato devastazione e numerosi morti (oltre 380 secondo gli ultimi aggiornamenti che potete leggere qui) sull'isola di Sulawesi: la...