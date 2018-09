Terremoto e tsunami in Indonesia | tra 100 e 200 persone ancora sotto le macerie

Terremoto in Indonesia - villaggi e città spazzati via. Le immagini di quello che rimane dopo lo tsunami : È salito ad almeno 832 il numero dei morti del Terremoto e dello tsunami che venerdì hanno colpito la parte centrale dell’isola Indonesiana di Sulawesi. Lo ha annunciato il portavoce della Protezione civile. I soccorritori continuano intanto le ricerche di possibili superstiti. In particolare sull’isola di Sulawesi si sentirebbero richieste d’aiuto provenire da un hotel di otto piani crollato nella città di Palu: sarebbero ...

Terremoto e tsunami in Indonesia : sepoltura di massa per ragioni sanitarie : In Indonesia, nella città di Palu, la Protezione civile procederà a una sepoltura di massa delle vittime del Terremoto e dello tsunami che venerdì hanno investito l’isola di Sulawesi: lo ha reso noto il portavoce Sutopo Purwo Nugroho, citando ragioni sanitarie. Al momento il bilancio provvisorio dei morti ha raggiunto quota 832, ma si teme possano essere migliaia. L'articolo Terremoto e tsunami in Indonesia: sepoltura di massa per ragioni ...

Terremoto e Tsunami in Indonesia - oltre 800 morti : “Fosse comuni per seppellirli” : L’agenzia nazionale Indonesiana per la gestione dei disastri ha aggiornato il bilancio del terribile Terremoto di magnitudo 7.4 e del successivo Tsunami che hanno colpito l'Indonesia. Il bilancio però potrebbe essere ancora più pesante visto che i soccorritori sono ancora al lavoro, molte persone mancano all'appello e alcune aree sono ancora isolate.Continua a leggere

Terremoto e tsunami in Indonesia - il bilancio delle vittime sale a 420 - : I soccorritori continuano le ricerche dei superstiti. Ci sarebbero 50 persone intrappolate sotto le macerie di un hotel di otto piani crollato nella città di Palu, una delle più colpite dal sisma di venerdì scorso--Si aggrava di ora in ora il bilancio delle vittime del Terremoto e conseguente tsunami che ha colpito la provincia Indonesiana centrale del Sulawesi venerdì, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Al momento i morti accertati ...

Indonesia - il Terremoto e poi lo tsunami : I primi video amatoriali dei testimoni, rimbalzati in tutto il mondo, mostrano immagini di un'onda e di un muro d'acqua che si abbattono sulle coste, distruggendo ogni cosa sul cammino. Immagini che ...

Terremoto e tsunami in Indonesia : il gesto commovente del controllore di volo - morto per salvare un aereo : Situazione critica in queste ore nell’isola di Sulawesi, in Indonesia, colpita da forti scosse di Terremoto: Palu e l’intera fascia costiera piangono quasi 400 vittime. I media Indonesiani hanno riportato la storia di Anthonius Gunawan Agung, un giovane controllore di volo che è rimasto nella torre di controllo dell’aeroporto di Palu durante il sisma magnitudo 7.5, per consentire il decollo di un jet della Batik Air a cui stava ...

Terremoto e tsunami in Indonesia : almeno 384 morti - decine i dispersi - : Continua a salire il bilancio delle vittime dopo la scossa di magnitudo 7.5 e il maremoto nell'isola di Sulawesi. L'onda si è abbattuta su una festa in spiaggia a Palu. Ancora interrotte le ...

Terremoto e tsunami in Indonesia - UE : mobilitato Copernicus - pronti a fare di più : L’Unione Europea “ha offerto il suo pieno sostegno” all’Indonesia in riferimento al Terremoto e allo tsunami, e ha reso noto di avere già attivato il servizio di mappatura satellitare di emergenza Copernicus per facilitare le operazioni di salvataggio e assistenza. “Continuiamo a monitorare la situazione da vicino e siamo pronti a mobilitare più assistenza“, hanno assicurato l’Alto rappresentante ...