Terremoto di magnitudo 3 5 a Catania | epicentro a Linguaglossa

Terremoto a Enna - scossa di magnitudo 3.3 ad Assoro : Secondo i rilievi dell'Ingv, la scossa di Terremoto è stata registrata dai sismografi alle ore 08:23 con epicentro tra i comuni di Assoro e Nissoria, in provincia di Enna , e ipocentro ad una profondità di circa 37 chilometri.Continua a leggere

Terremoto di magnitudo 3.3 ad Enna : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ad Assoro in provincia di Enna .

Terremoto di magnitudo 2.9 al largo delle Eolie : Roma, 30 set. (AdnKronos) - Una scossa di Terremoto di magnitudo 2.9 è stata registrata al largo delle Isole Eolie (Messina) alle 3: 56. Secondo L'Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la scossa ha avuto ipocentro a una profondità di 259 km. Non si registrano danni a persone o cose.

Prima il Terremoto di magnitudo 7.5 - poi lo tsunami : Indonesia in ginocchio - quasi 400 morti : La maggior parte delle vittime a Palu, capoluogo dell'isola di Sulawesi. La fornitura di corrente elettrica e acqua è interrotta dal momento del disastro, il che ostacola il compito dei medici. Peraltro lo tsunami è arrivato poco dopo che le autorità avevano cancellato la relativa allerta.Continua a leggere

Indonesia - Terremoto di magnitudo 7.5 a Palu : tsunami spazza via case - molti dispersi : Il violentissimo terremoto di magnitudo che ha colpito l’ Indonesia , ha provocato un gigantesco tsunami nella zona di Palu , una delle principali città del Paese, nell'arcipelago di Sulawesi. Si temono diverse vittime.--Due forti scosse di terremoto hanno fatto tremare l’ Indonesia . L’ultima, di magnitudo 7.5, è stata registrata nell'arcipelago di Sulawesi, in Indonesia , e ha provocato uno tsunami che ha colpito la città di Palu , la capitale della ...

Indonesia - Terremoto magnitudo 7.5 : revocata l’allerta tsunami : revocata in Indonesia l’allerta tsunami, emessa a seguito del terremoto magnitudo 7.5 che ha colpito l’isola centrale di Sulawesi: lo ha reso noto l’agenzia nazionale per la gestione dei disastri. Al momento non si hanno notizie di morti o feriti. L’epicentro è stato localizzato 78 km a nord della città di Palu, capoluogo della provincia centrale di Sulawesi, a una profondità di 10 chilometri. L'articolo Indonesia, ...