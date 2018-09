Terremoto di magnitudo 2.9 al largo delle Eolie

Indonesia - Terremoto magnitudo 7.5 : revocata l’allerta tsunami : revocata in Indonesia l’allerta tsunami , emessa a seguito del terremoto magnitudo 7.5 che ha colpito l’isola centrale di Sulawesi: lo ha reso noto l’agenzia nazionale per la gestione dei disastri. Al momento non si hanno notizie di morti o feriti. L’epicentro è stato localizzato 78 km a nord della città di Palu, capoluogo della provincia centrale di Sulawesi, a una profondità di 10 chilometri. L'articolo Indonesia , ...

