Terremoto di Ischia | contributi ok per tutte le case abusive

Terremoto Ischia - il governatore De Luca : “con questo decreto non si ricostruirà mai nulla” : Il decreto per Ischia “non dice assolutamente niente ed e’ tale che a Ischia la ricostruzione non si fara’ mai“. La pensa cosi’ il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che a Lira Tv ricorda che la Regione “oggi e’ bloccata perche’ se un appartamento e’ danneggiato con una pratica di condono in corso non si puo’ erogare alcun contributo per la ricostruzione. Il governo ha deciso ...

Terremoto Ischia - la bozza del decreto del Governo : aiuti per le case solo se condonate : aiuti di Stato per le case danneggiate dal sisma del 21 agosto 2017 nell’isola di Ischia ma solo dopo l’esame e approvazione delle pratiche di condono edilizio. E’ quanto stabilito nella bozza del decreto legge sulle disposizioni urgenti per la citta’ di Genova e le altre emergenze come Ischia. All’articolo 24 e’ previsto che la “concessione dei contributi di cui al presente decreto e’ sospeso ...

A 2 anni dal Terremoto il centro di Camerino è inaccessibile. E il governo se ne infischia : Ho parlato col sindaco di Camerino, Gianluca Pasqui. È disperato. A più di due anni dal terremoto, il centro della città è ancora inaccessibile, il personale del Comune non basta a smaltire le pratiche per la ricostruzione, il governo si guarda bene dal dare linee guida a riguardo, la sovrintendenza stenta a dire quali edifici vanno demoliti, e via elencando. Pasqui resiste solo per senso del dovere e per l'amore ...

Terremoto di Ischia - condono riaperto : gli esclusi protestano : Per molte ore il testo del decreto sulla ricostruzione post sisma di Ischia è rimasto un giallo. Bollato con la dicitura «riservato» subito dopo l'uscita dal Consiglio...

Terremoto a Ischia - c'è il decreto : 'Aiuti anche a chi ha fatto mini-abusi' : Ischia - Ricostruzione sì, e contributi dello Stato anche, almeno per i terremotati che al di là della querelle sui condoni edilizi dimostrino di avere un minimo di carte in regola. Sembra aver dato i ...

Ischia - il decreto post-Terremoto linea dura sugli abusi edilizi : Il nodo, quello degli abusi edilizi, rimane. E peserà sul decreto per la ricostruzione di Ischia che, quasi sicuramente, il premier Giuseppe Conte porterà oggi in Consiglio dei Ministri. A più di un ...

Terremoto Serie B e Serie C - può saltare tutto : alcuni club pensano ad una decisione clamorosa - i campionati rischiano di fermarsi o slittare [DETTAGLI] : Sono ore caldissime per quanto riguarda il campionato di Serie B e Serie C, un caos clamoroso e confusione che rischia di portare pericolose conseguenze in vista del proseguo del torneo. Era prevista per venerdì la sentenza sui possibili ripescaggi in Serie B e Serie C, la decisione clamorosa è stata quella del rinvio, sentenza prevista tra lunedì sera e martedì mattina. Si va verso un cambio di format e con il passaggio da 19 a 22 ...

Conte a Ischia : ecco cosa ha detto su Terremoto - Ilva e fondi della Lega : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha fatto visita oggi ai terremotati di Ischia. Il premier ha prima effettuato un sopralluogo nella zona rossa di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, poi ha incontrato i sindaci dell’isola presso la sala consiliare del Comune di Lacco Ameno. Diversi gli spunti forniti da Conte al termine dell’incontro, quando si è intrattenuto con i giornalisti presenti: "Dall'agosto del 2017 è passato troppo tempo - ...

Ischia - premier Conte nelle zone del Terremoto/ Casamicciola - "presto decreto per la ricostruzione" : Ischia, premier Conte nelle zone del terremoto. Ultime notizie Casamicciola, il commento del presidente del Consiglio: "presto decreto per la ricostruzione"(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 15:03:00 GMT)

Terremoto - Conte a Ischia : “Ricostruzione non in luoghi a rischio idrogeologico” : “Non esistono terremoti di Serie A e di Serie B, dobbiamo favorire una ricostruzione nella legalità, consentendola laddove è possibile. Se c’è rischio idrogeologico non posso assumermi la responsabilità. Dobbiamo pensare anche a una edilizia sociale alternativa“: lo ha dichiarato il premier Giuseppe Conte, oggi a Ischia, un anno dopo il sisma che ha colpito l’isola. L'articolo Terremoto, Conte a Ischia: ...

Terremoto Ischia : Conte incontra Ciro - il bimbo-eroe del sisma : Il premier Giuseppe Conte, oggi in visita a Ischia, ha incontrato nel municipio di Lacco Ameno il piccolo Ciro, il bimbo-eroe del sisma, nominato Alfiere della Repubblica dal Quirinale. E’ stato estratto dopo 16 ore sotto le macerie della sua casa crollata durante la scossa del 21 agosto 2017: a soli 11 anni, aveva protetto, incoraggiato e salvato i suoi fratellini di 7 mesi e 8 anni. L'articolo Terremoto Ischia: Conte incontra Ciro, il ...

Il premier Conte sbarca a Ischia : 'Decreto ad hoc per il Terremoto' : Il premier Giuseppe Conte ha visitato la zona rossa di Casamicciola Terme, colpita l'anno scorso a fine agosto dal terremoto. Conte è stato accolto dai sindaci dei sei Comuni dell'isola coinvolti dal ...

Il premier Conte sbarca a Ischia : «Decreto ad hoc per il Terremoto» : «La settimana prossima porterò io personalmente in consiglio dei ministri un decreto per il terremoto di Ischia». Lo afferma il premier Giuseppe Conte incontrando alcuni cittadini...

Terremoto : il premier Conte a Ischia - visita la zona rossa : Il premier Giuseppe Conte ha raggiunto stamane Ischia: è atterrato in elicottero a Casamicciola. Il Presidente del Consiglio si sta trasferendo nella zona rossa dove dal 21 agosto dello scorso anno non abita più nessuno. Ad attenderlo il presidente della Regione Vincenzo De Luca. Il premier incontrerà i sindaci a Lacco Ameno. L'articolo Terremoto: il premier Conte a Ischia, visita la zona rossa sembra essere il primo su Meteo Web.