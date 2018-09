Terremoto a Sulawesi | quasi mille morti

Indonesia - Terremoto e tsunami nell’arcipelago di Sulawesi : 384 morti e decine di dispersi. Il video dell’onda anomala : Il terremoto di magnitudo 7.5 nell’arcipelago di Sulawesi, in Indonesia, ha provocato uno tsunami che ha colpito la città di Palu, la capitale della provincia. Lo ha confermato il portavoce dell’istituto geofisico Indonesiano, Hary Tirto Djatmiko. La tv Indonesiana mostra un video girato con il cellulare con una potente onda che colpisce Palu, con persone che urlano e scappano. In precedenza, un portavoce dell’agenzia per i disastri Indonesiana, ...

