Tennis | Fognini fallisce il poker | a Chengdu trionfa Tomic

Tennis - ATP Chengdu 2018 : Fabio Fognini spreca quattro match point e cede a Bernard Tomic : Fabio Fognini spreca una grande occasione e perde in finale nel torneo ATP 250 di Chengdu: il numero uno del seeding cede sul cemento cinese all’australiano Bernard Tomic, partito dalle qualificazioni, dopo non aver sfruttato quattro match point. Il Tennista oceanico si impone per 6-1 3-6 7-6 (7) dopo una battaglia sportiva durata due ore e 18 minuti. Il primo set parte malissimo per l’azzurro, che in apertura non sfrutta due palle ...

Tennis - Bernard Tomic campione a Chengdu : un deludente Fognini sconfitto in 3 set! : Tennis, ATP di Chengdu: Tomic ed il nostro Fabio Fognini si sono dati battaglia nella finalissima del torneo cinese Tennis, ATP di Chengdu, Fabio Fognini perso in tre set in una finale molto combattuta quella tra Bernard Tomic. L’australiano si era letteralmente perso negli ultimi anni, a causa di alti e bassi fisici e mentali che lo hanno portato lontano dai tornei più importanti, a Chengdu però si è ritrovato raggiungendo la finale ...

Tennis Fognini in finale a Chengdu - è la quarta stagionale : La 24enne moscovita, numero 299 del mondo, in finale ha superato 6-2, 6-1, in poco più di un'ora di gioco, la connazionale Anastasia Potapova, numero 132 del ranking mondiale. Tags Argomenti: Tennis ...

ATP Chengdu – Fabio Fognini in finale! Il Tennista azzurro supera Taylor Fritz in rimonta : Perde il primo set al tie-break, ma poi si impone in rimonta: Fognini supera Fritz e raggiunge la finale dell’ATP di Chengdu Fabio Fognini vince in rimonta contro Taylor Fritz e raggiunge la finale del ‘Chengdu Open’ (torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 1.070.040 dollari) in corso sul cemento di Chengdu, in Cina. Il 31enne azzurro, numero 13 del mondo e favorito n.1 del seeding, ha battuto 6-7 (5-7), 6-0, 6-3 il 20enne ...

Tennis - rimonta vincente di Fognini. Conquista la finale di Chengdu : Un primo set senza squilli e perso al tie break. E poi la scossa, il risveglio, la reazione. Fabio Fognini chiude il 2° set con un perentorio 6-0 e nel set decisivo allunga fino al 6-3 che gli ...

Tennis - ATP Chengdu 2018 : Fabio Fognini vola in Finale! Piegato Taylor Fritz in tre set : Il Tennista di Arma di Taggia attende l'esito della sfida tra il portoghese Joao Sousa , n.50 del mondo, e l'australiano Bernard Tomic , n.123 ATP, per conoscere il nome dell'avversario nell'atto ...

Fabio Fognini conquista la Finale dell'ATP di Chengdu (Cina). L'azzurro ha superato in tre set (6-7 6-0 6-3) l'americano Taylor Fritz (n.62 del ranking) e conferma i favori del pronostico essendo testa di serie n.1 del torneo cinese. Per il ligure è la 18esima finale in carriera (8 i titoli conquistati), la quarta stagionale. Il Tennista di Arma di Taggia attende l'esito della sfida tra il portoghese Joao Sousa (n.50 del mondo) e l'australiano Bernard Tomic (n.123 ATP) per conoscere il nome dell'avversario nell'atto finale.

Tennis - Chengdu : un super Fognini spazza via Ebden e vola in semifinale : ROMA - Fabio Fognini ha centrato l'ingresso nelle semifinali del 'Chengdu Open', torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 1.070.040 dollari che si disputa sui campi in cemento di Chengdu , in Cina . ...

Tennis - la classifica di Fabio Fognini dopo la semifinale di Chengdu. Le chance per sognare il Masters di Londra : Fabio Fognini è ancora in corsa per una clamorosa qualificazione al Masters di Londra, il torneo che chiude la stagione del grande Tennis internazionale e che prevede la partecipazione dei migliori otto giocatori al mondo. Il ligure ha infatti conquistato la semifinale del torneo di Chengdu ed è certo che lunedì avrà almeno 1985 punti nel ranking ATP, rimanendo all’undicesimo posto (diventerebbero 2045 con l’approdo in finale e 2145 ...

Tennis - ATP 250 Chengdu : Fabio Fognini non lascia spazio a Matthew Ebden e va in semifinale : Convincente vittoria di Fabio Fognini nei quarti di finale dell’ATP 250 di Chengdu: il numero uno d’Italia e 13 del mondo ha superato senza particolari problemi l’australiano Matthew Ebden, sconfitto per 6-4 6-2 in un’ora e sei minuti di gioco. In una partita in cui la prima di servizio di entrambi ha lasciato molto a desiderare (53% contro 48%), a decidere sono stati i punti vinti sia sulla propria seconda che su quella ...

Tennis - Chengdu Open : Fabio Fognini ai quarti di finale - troverà Ebden : Chengdu Open, Fabio Fognini ha superato l’ostacolo Bemelmans passando ai quarti di finale del torneo cinese Fabio Fognini prosegue il suo cammino al ‘Chengdu Open’ (cemento, montepremi di 1.070.040 dollari) in corso nella località cinese. Deve invece dire addio al torneo Matteo Berrettini. Fognini, numero 13 del ranking mondiale e primo favorito del seeding, ha debuttato al secondo turno superando 6-4, 7-6 (7-2), dopo ...

Tennis - ATP Chengdu 2018 : Fabio Fognini ai quarti di finale - sconfitto il belga Bemelmans : Fabio Fognini si qualifica per i quarti di finale del torneo ATP di Chengdu. Il ligure, testa di serie numero uno, ha sconfitto in due set il belga Ruben Bemelmans, numero 114 del mondo, con il punteggio di 6-4 7-6 dopo un’ora e trentasette minuti di gioco. Un ottimo inizio di partita per il nativo di Arma di Taggia, che riesce a strappare il servizio al belga nel terzo game. Un break decisivo, perché Fognini non concede nulla e tiene ...

Tennis - Ranking ATP (24 settembre) : Rafael Nadal sempre davanti a tutti - Fabio Fognini numero 1 italiano : Poche variazioni nella top10 mondiale sempre guidata da Rafael Nadal. Lo spagnolo può vantare 1.860 punti di vantaggio sullo svizzero Roger Federer e 2.315 punti sul serbo Novak Djokovic. L’unico cambiamento sostanziale è quello che riguarda l’austriaco Dominic Thiem, vittorioso a San Pietroburgo (Russia), da questo lunedì numero 7, scavalcando il bulgaro Grigor Dimitrov. CLASSIFICA ATP – TOP TEN 1 Nadal, Rafael (ESP) 0 8.760 ...