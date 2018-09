Tennis | Chengdu | Fognini si arrende in finale | trionfa Tomic

Tennis : Chengdu Open - Fognini sconfitto : Il 31enne ligure, numero 13 del mondo ha perso contro l'l'australiano Bernard Tomic, numero 123 Atp, con il punteggio di 6-1, 3-6, 7-6, 7,, dopo oltre due ore di gioco. Nel tie-break decisivo Tomic ...

Tennis - Fognini fallisce il poker : a Chengdu trionfa Tomic : Con la finale a Chengdu Fognini rimane numero 13 del mondo, ma si porta a quota 2225 punti Atp, esattamente a 295 da Kei Nishikori che è il numero 12 del mondo. Nella race invece il ligure è numero ...

Tennis - ATP Chengdu 2018 : Fabio Fognini spreca quattro match point e cede a Bernard Tomic : Fabio Fognini spreca una grande occasione e perde in finale nel torneo ATP 250 di Chengdu: il numero uno del seeding cede sul cemento cinese all’australiano Bernard Tomic, partito dalle qualificazioni, dopo non aver sfruttato quattro match point. Il Tennista oceanico si impone per 6-1 3-6 7-6 (7) dopo una battaglia sportiva durata due ore e 18 minuti. Il primo set parte malissimo per l’azzurro, che in apertura non sfrutta due palle ...

Tennis - Bernard Tomic campione a Chengdu : un deludente Fognini sconfitto in 3 set! : Tennis, ATP di Chengdu: Tomic ed il nostro Fabio Fognini si sono dati battaglia nella finalissima del torneo cinese Tennis, ATP di Chengdu, Fabio Fognini perso in tre set in una finale molto combattuta quella tra Bernard Tomic. L’australiano si era letteralmente perso negli ultimi anni, a causa di alti e bassi fisici e mentali che lo hanno portato lontano dai tornei più importanti, a Chengdu però si è ritrovato raggiungendo la finale ...

Tennistavolo - World Cup femminile Chengdu 2018 : dominio di Ding Ning - terzo titolo per la cinese : Un dominio assoluto ed incontrastato quello di Ding Ning, che a Chengdu, in Cina, ha conquistato la terza World Cup della carriera: la padrona di casa nei quattro incontri del tabellone ad eliminazione diretta ha perso soltanto un set, nei quarti di finale. Piazza d’onore per la connazionale Zhu Yuling, battuta in finale, terzo gradino del podio per la pongista di Cina Taipei Cheng I Ching. Nelle semifinali la numero 1 al mondo Zhu Yuling ...

Tennistavolo - World Cup femminile Chengdu 2018 : tutto secondo copione - le prime quattro in semifinale : Entra nel vivo a Chengdu, in Cina, la World Cup femminile di Tennistavolo: nella seconda giornata di gare sono stati disputati gli ottavi ed i quarti di finale, andando così a delineare le semifinali, che si giocheranno domani, assieme alla finalissima. Nessuna sorpresa, restano in gara le prime quattro teste di serie. Negli ottavi di finale Zhu Yuling (Cina, testa di serie numero 1) supera Matilda Ekholm (Svezia) per 4-0, mentre a ...

Tennis Fognini in finale a Chengdu - è la quarta stagionale : La 24enne moscovita, numero 299 del mondo, in finale ha superato 6-2, 6-1, in poco più di un'ora di gioco, la connazionale Anastasia Potapova, numero 132 del ranking mondiale. Tags Argomenti: Tennis ...

ATP Chengdu – Fabio Fognini in finale! Il Tennista azzurro supera Taylor Fritz in rimonta : Perde il primo set al tie-break, ma poi si impone in rimonta: Fognini supera Fritz e raggiunge la finale dell’ATP di Chengdu Fabio Fognini vince in rimonta contro Taylor Fritz e raggiunge la finale del ‘Chengdu Open’ (torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 1.070.040 dollari) in corso sul cemento di Chengdu, in Cina. Il 31enne azzurro, numero 13 del mondo e favorito n.1 del seeding, ha battuto 6-7 (5-7), 6-0, 6-3 il 20enne ...

Tennis - rimonta vincente di Fognini. Conquista la finale di Chengdu : Un primo set senza squilli e perso al tie break. E poi la scossa, il risveglio, la reazione. Fabio Fognini chiude il 2° set con un perentorio 6-0 e nel set decisivo allunga fino al 6-3 che gli ...

Tennis - ATP Chengdu 2018 : Fabio Fognini vola in Finale! Piegato Taylor Fritz in tre set : Il Tennista di Arma di Taggia attende l'esito della sfida tra il portoghese Joao Sousa , n.50 del mondo, e l'australiano Bernard Tomic , n.123 ATP, per conoscere il nome dell'avversario nell'atto ...

Tennis - ATP Chengdu 2018 : Fabio Fognini vola in Finale! Piegato Taylor Fritz in tre set : Fabio Fognini conquista la Finale dell’ATP di Chengdu (Cina). L’azzurro ha superato in tre set (6-7 6-0 6-3) l’americano Taylor Fritz (n.62 del ranking) e conferma i favori del pronostico essendo testa di serie n.1 del torneo cinese. Per il ligure è la 18esima finale in carriera (8 i titoli conquistati), la quarta stagionale. Il Tennista di Arma di Taggia attende l’esito della sfida tra il portoghese Joao Sousa (n.50 del ...

Tennistavolo - World Cup femminile Chengdu 2018 : disputate le eliminatorie. Gli accoppiamenti degli ottavi di finale : Scattata a Chengdu, in Cina, la World Cup femminile di Tennistavolo: nella prima giornata di gare sono stati disputati i gironi eliminatori che hanno decretato le otto pongiste qualificate agli ottavi di finale, a cui erano già ammesse di diritto le otto teste di serie. Le dodici atlete in gara sono state divise in quattro gruppi da tre che hanno promosso le prime due classificate. Nel Gruppo 1 la nordcoreana Kim Song I ha battuto per 4-1 ...