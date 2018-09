Tennis - ATP Chengdu 2018 : Fabio Fognini spreca quattro match point e cede a Bernard Tomic : Fabio Fognini spreca una grande occasione e perde in finale nel torneo ATP 250 di Chengdu: il numero uno del seeding cede sul cemento cinese all’australiano Bernard Tomic, partito dalle qualificazioni, dopo non aver sfruttato quattro match point. Il Tennista oceanico si impone per 6-1 3-6 7-6 (7) dopo una battaglia sportiva durata due ore e 18 minuti. Il primo set parte malissimo per l’azzurro, che in apertura non sfrutta due palle ...

Tennis - ATP Pechino 2018 : Matteo Berrettini entra nel tabellone principale del torneo cinese : ... ha sconfitto ieri la wild card cinese Zhizhen Zhang, numero 340 ATP, con il punteggio di 6-3 6-2, ed oggi si è ripetuto, con il medesimo score contro il ceco Jiri Vesely, numero 90 al mondo, nel ...

Tennis - ATP Pechino 2018 : Matteo Berrettini entra nel tabellone principale del torneo cinese : Matteo Berrettini entra nel tabellone principale del torneo ATP 500 di Pechino: l’azzurro va a rinforzare la pattuglia di italiani ai nastri di partenza della competizione sul cemento outdoor cinese. Presenti infatti nel main draw anche Fabio Fognini, Marco Cecchinato ed Andreas Seppi. Berrettini al primo turno potrebbe incrociare lo stesso Fognini, l’argentino Leonardo Mayer, oppure uno degli altri tre qualificati. L’azzurro, ...

ATP Chengdu – Fabio Fognini in finale! Il Tennista azzurro supera Taylor Fritz in rimonta : Perde il primo set al tie-break, ma poi si impone in rimonta: Fognini supera Fritz e raggiunge la finale dell’ATP di Chengdu Fabio Fognini vince in rimonta contro Taylor Fritz e raggiunge la finale del ‘Chengdu Open’ (torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 1.070.040 dollari) in corso sul cemento di Chengdu, in Cina. Il 31enne azzurro, numero 13 del mondo e favorito n.1 del seeding, ha battuto 6-7 (5-7), 6-0, 6-3 il 20enne ...

Tennis - ATP Chengdu 2018 : Fabio Fognini vola in Finale! Piegato Taylor Fritz in tre set : Il Tennista di Arma di Taggia attende l'esito della sfida tra il portoghese Joao Sousa , n.50 del mondo, e l'australiano Bernard Tomic , n.123 ATP, per conoscere il nome dell'avversario nell'atto ...

Tennis - ATP Chengdu 2018 : Fabio Fognini vola in Finale! Piegato Taylor Fritz in tre set : Fabio Fognini conquista la Finale dell’ATP di Chengdu (Cina). L’azzurro ha superato in tre set (6-7 6-0 6-3) l’americano Taylor Fritz (n.62 del ranking) e conferma i favori del pronostico essendo testa di serie n.1 del torneo cinese. Per il ligure è la 18esima finale in carriera (8 i titoli conquistati), la quarta stagionale. Il Tennista di Arma di Taggia attende l’esito della sfida tra il portoghese Joao Sousa (n.50 del ...

Tennis - ATP 250 Chengdu : Fabio Fognini non lascia spazio a Matthew Ebden e va in semifinale : Convincente vittoria di Fabio Fognini nei quarti di finale dell’ATP 250 di Chengdu: il numero uno d’Italia e 13 del mondo ha superato senza particolari problemi l’australiano Matthew Ebden, sconfitto per 6-4 6-2 in un’ora e sei minuti di gioco. In una partita in cui la prima di servizio di entrambi ha lasciato molto a desiderare (53% contro 48%), a decidere sono stati i punti vinti sia sulla propria seconda che su quella ...

Tennis - ATP Chengdu 2018 : Fabio Fognini ai quarti di finale - sconfitto il belga Bemelmans : Fabio Fognini si qualifica per i quarti di finale del torneo ATP di Chengdu. Il ligure, testa di serie numero uno, ha sconfitto in due set il belga Ruben Bemelmans, numero 114 del mondo, con il punteggio di 6-4 7-6 dopo un’ora e trentasette minuti di gioco. Un ottimo inizio di partita per il nativo di Arma di Taggia, che riesce a strappare il servizio al belga nel terzo game. Un break decisivo, perché Fognini non concede nulla e tiene ...

Tennis - ATP Chengdu 2018 : Matteo Berrettini lotta ma cede in tre set a Matthew Ebden. L’azzurro ko agli ottavi di finale : Ci ha provato il nostro Matteo Berrettini, impegnato negli ottavi di finale dell’ATP di Chengdu (Cina), ma dopo una lunga battaglia ha dovuto alzare bandiera bianca. L’azzurro è stato sconfitto dall’australiano Matthew Ebden, n.47 del mondo, con il punteggio di 6-3 3-6 7-6 (3) in 2 ore e 3 minuti di partita. Un match, come detto, molto lottato in cui il giovane Tennista romano è stato capace di rimettere in piedi la partita, ...

Tennis - ATP Chengdu : Berrettini cede al terzo set contro Ebden : Tennis, ATP Chengdu: Ebden fa fuori il nostro Berrettini in tre set combattuti, adesso potrebbe trovare Fognini Tennis, ATP Chengdu. Dopo aver superato l’ostacolo Gunneswaran, il Tennista azzurro Berrettini si è trovato di fronte l’australiano Ebden nel torneo cinese. L’italiano ha perso il primo set per 6-3, rimettendo la gara sui giusti binari nel secondo set, vinto col medesimo punteggio. L’incontro si è dunque ...

Tennis - ATP 250 Shenzhen : Andreas Seppi sconfitto all’esordio da Albert Ramos-Vinolas dopo aver avuto due match point : Esce subito sconfitto dal torneo di Shenzhen Andreas Seppi: l’azzurro è stato battuto, non senza rimpianti, dallo spagnolo Albert Ramos-Vinolas. Il punteggio finale dell’incontro di primo turno del 250 cinese è di 6-7(5) 7-6(7) 6-3 in favore dell’iberico, che ha salvato due palle del match toccate in sorte all’italiano. L’unico altro precedente tra i due a livello ATP l’aveva vinto Seppi a Monaco nel 2014 (in ...

Tennis - ranking Atp : Thiem supera Dimitrov : Tennis, ranking Atp che si muove leggermente per quanto concerne la Top 10 con Thiem che sorpassa Dimitrov Tennis, ranking Atp abbastanza stabile in questa settimana, con molti big impegnati nella Laver Cup vinta da Team Europe per la seconda volta in due edizioni. Nadal resta saldo al primo posto, con il primo italiano alla posizione numero 13. Si tratta di Fabio Fognini, seguito da Cecchinato al momento alla 22 del ranking. Terzo degli ...

Tennis - Ranking ATP (24 settembre) : Rafael Nadal sempre davanti a tutti - Fabio Fognini numero 1 italiano : Poche variazioni nella top10 mondiale sempre guidata da Rafael Nadal. Lo spagnolo può vantare 1.860 punti di vantaggio sullo svizzero Roger Federer e 2.315 punti sul serbo Novak Djokovic. L’unico cambiamento sostanziale è quello che riguarda l’austriaco Dominic Thiem, vittorioso a San Pietroburgo (Russia), da questo lunedì numero 7, scavalcando il bulgaro Grigor Dimitrov. CLASSIFICA ATP – TOP TEN 1 Nadal, Rafael (ESP) 0 8.760 ...

Tennis - ATP San Pietroburgo 2018 : nel torneo di doppio trionfano Matteo Berrettini e Fabio Fognini : Al primo torneo di doppio giocato insieme, Fabio Fognini e Matteo Berrettini trionfano a San Pietroburgo, superando in finale la coppia numero 3 del tabellone, composta dal ceco Roman Jebavy e dall’olandese Matwe Middelkoop. Sul cemento indoor russo gli azzurri si sono imposti per 7-6 (6) 7-6 (4) dopo un’ora e 39 minuti di gioco. Nel primo set si inizia con una serie di break e controbreak: Berrettini perde il servizio a zero, ma la ...