Tecnologia | a ottobre una carrellata di nuovi smartphone Android

meteoweb.eu

: Dopo ThinkMilano arriva #ThinkRoma : un nuovo appuntamento con la tecnologia - 24 - 25 ottobre Acquario Romano Ti… - IBMItalia : Dopo ThinkMilano arriva #ThinkRoma : un nuovo appuntamento con la tecnologia - 24 - 25 ottobre Acquario Romano Ti… - 24h_Tecnologia : PS4, Xbox One, Switch e PC: tutti i titoli in uscita ad ottobre: Eccovi tutti i giochi in uscita su PS4, Xbox One,… - AvvisiT : Dal primo ottobre al cinque ottobre si svolgerà la prova comune di tecnologia: tutte le classi seconde e terze devo… -

(Di domenica 30 settembre 2018)sarà un mese “caldo”: sono in programma numerosi esordi di, a pochi giorni dalla presentazione degli iPhone Xs e Xs Max. Itop di gamma (o di fascia medio-alta) saranno presentati da Google, Samsung, Lg, Nokia e Huawei: il 3inizia Lg che svelerà il V40 ThinQ, il primo dispositivo dell’azienda coreana a montare una tripla fotocamera posteriore. Il 4Nokia dovrebbe presentare un dispositivo di fascia medio-alta, il Nokia 7.1, anche in versione Plus, con doppia fotocamera Zeiss. Il 9Google annuncerà il suo terzo, il Pixel 3, con uno schermo da 5,4 pollici o da 6,7 nella versione XL. Il 10verrà presentato il Razer Phone 2, dedicato ai videogiochi. L’11è in programma l’evento Samsung: protagonista un Galaxy A di fascia media con 4 fotocamere posteriori. Il 16Huawei ...