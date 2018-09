Tajani | Salvini la smetta con i cedimenti al M5S

Salvini : "No doppio forno - con Berlusconi solo accordi locali" | Tajani : "Vuole la botte piena e la moglie ubriaca" : Il vicepremier, sull'accordo per la formazione dell'attuale governo con il M5s, spiega: "Ho firmato un contratto che dura cinque anni e lo voglio rispettare

Ppe e Tajani all'attacco di Bannon : "Grave l'incontro con Salvini. Stia zitto" : "Steve Bannon è un estremista pericoloso, di cui perfino Trump s'è dovuto sbarazzare per quanto era impresentabile. Leggo che si sta incontrando con Matteo Salvini: è una notizia gravissima". Lo afferma il segretario generale del Ppe, Antonio Lopez Isturiz, intervenendo al convegno organizzato da Antonio Tajani. "Trovo inaccettabile che questo ideologo in disgrazia - aggiunge Isturiz - pensi a distruggere il progetto ...

Salvini-Berlusconi - torna il dialogo. Ma Tajani nega un accordo sulla Rai : Nel centrodestra si cerca l'intesa su presidenza Rai, pubblicità e voto regionale. Ma il nome di Foa non convince. Presto ci sarà un vertice anche con Giorgia Meloni -

Berlusconi incontra Salvini Tajani : "Si parlerà del futuro" : Il centrodestra si ricompatta. E domani sera Matteo Salvini andrà ad Arcore per cenare con Silvio Berlusconi, guardare con lui la partita del Milan impegnato contro il Cagliari. Un "saluto", dicono fonti leghiste, a un mese e mezzo dalla visita che il vicepremier fece al Cavaliere mentre era ricoverato al San Raffaele per dei controlli e che portò allo scontro su Marcello Foa. Un "incontro privato" che servirà però a rinsaldare l'alleanza tra i ...

Antonio Tajani dura critica a Salvini e attacco frontale al Governo 5 Stelle : Durissima critica a Salvini da parte di Antonio Tajani che attacca fortemente il Governo con i 5 Stelle. «Salvini deve fare attenzione: i cinqueStelle lo stanno trascinando su posizioni di estrema sinistra. O strappa subito e pone fine ora a questo Governo contro natura o rischia di pagare un prezzo alto, altissimo. La Flat tax non la fa con Di Maio, la fa con noi. Con un centrodestra che deve tornare al Governo unito». Lo ha detto il ...

Tajani : Salvini? Serve riforma giustizia : 15.20 "Non si può processare una linea politica, alla fine Salvini sarà prosciolto dal Tribunale dei ministri e diventa solo uno scontro propagandistico che non risolve il problema vero:nè quello dell'immigrazione né quello della separazione dei poteri". A dirlo in un'intervista è il vicepresidente di Forza Italia, Tajani,secondo cui "la vicenda pone con forza il problema della riforma della giustizia, non possiamo più perdere tempo", c'è il ...

Governo - Tajani (FI) : “Matrimonio Lega-M5s è contronatura. Salvini dica cosa vuole fare nei prossimi mesi” : “Bisogna chiedere a Salvini cosa vuole fare e cosa intenda decidere nelle prossime settimane, nei prossimi mesi…”. Così Antonio Tajani, presidente del Parlamento Ue, risponde ai microfoni di L’aria che tira estate su La7, quando gli chiedono di commenta le ricostruzioni stampa secondo le quali Salvini abbia cercato l’avviso di garanzia sul caso Diciotti per andare al voto anticipato e che Fi sia ben felice di tornare alle urne ...

Tajani - Salvini convinca Orban su Dublino : ROMA, 27 AGO - "Mi auguro che Salvini convinca Orban a approvare la riforma di Dublino". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, in merito al previsto incontro a Milano tra il ...

Antonio Tajani (FI) : “Spero che Salvini convinca Orban a modificare l’accordo di Dublino” : Il Presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, in collegamento con L’aria che tira estate (La7) alla vigilia dell’incontro del Ministro degli Interni Matteo Salvini con il premier ungherese Viktor Orban. “Mi auguro che il ministro Salvini convinca Orban a approvare la riforma di Dublino – ha detto -. Il numero dei rifugiati per loro non sarebbe così alto e ci sono tre anni di ...

Antonio Tajani - la rivoluzione di Forza Italia : sfida web per rispondere all'attivismo di Matteo Salvini : Antonio Tajani sta cercando di rivoluzionare Forza Italia partendo dalla comunicazione. Il vicepresidente del partito ha creato un web-team di esperti, volontari e parlamentari che per anni sono stati ...