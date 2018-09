Tacco di Pellegrini e Raggio di Kolarov Il derby dice Roma

Pellegrini - dall'aritmia all'idolo Montella : i segreti dietro un colpo di Tacco : Papà Tonino aveva già notato la sua personalità tanti anni prima: "Lorè, non tirare eh…". E lui che fece? Facile. Destro dai 30 metri e palla all'incrocio, con tanto di braccia larghe verso papà, suo ...

Da Lorenzo Pellegrini a Marcus Rashford passando per Felipe Anderson : è la giornata dei gol di Tacco : Tra Roma e Londra saranno 1500 chilometri in linea d'aria o giù di lì. In questo pazzo sabato pomeriggio di fine settembre la capitale italiana e quella inglese sembrano più vicine che mai. Minor ...

Roma-Lazio 3-1 - il derby della capitale è giallorosso. Tacco di Pellegrini - punizione Kolarov e testa di Fazio per la vittoria : La Roma fa festa, la supremazia cittadina è dei giallorossi. Il primo derby stagionale, valevole per la settima giornata della Serie A 2018-2019, è stato vinto dai ragazzi di Eusebio Di Francesco che hanno sconfitto la Lazio per 3-1 uscendo definitivamente dalla crisi. Dopo il tonfo di Bologna e i primi segnali lanciati con il Frosinone, oggi i capitolini sono riusciti a rialzare la testa e hanno ottenuto la vittoria più dolce tutta la ...

Roma avanti... di Tacco! Pellegrini sblocca il derby in maniera clamorosa [VIDEO] : Lorenzo Pellegrini sblocca il derby della Capitale: Roma in vantaggio sulla Lazio grazie ad un pazzesco colpo di tacco Sul finire del primo tempo, il derby della Capitale si sblocca in maniera ...

Gol Pellegrini : il neoentrato sblocca il derby con un colpo di Tacco [VIDEO] : Gol Pellegrini – La Roma sblocca il derby con una rete abbastanza casuale. Su una palla lunga dalle retrovie, una spizzata di testa di Dzeko innesca un mischione in area con El Shaarawy che cade – ostacolato da Luiz Felipe – a terra scontrandosi con Strakosha. Il portiere è a quel punto fuori gioco e sulla palla vagante, dopo il liscio di Caceres, piomba Pellegrini che spinge in rete di tacco. #Pellegrini a peine entré ...

VIDEO Lorenzo Pellegrini segna di Tacco nel derby! Gol meraviglioso in Roma-Lazio - 1-0 stellare del giallorosso : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Roma-Lazio Lorenzo Pellegrini ha portato in vantaggio la Roma nell’attesissimo derby con la Lazio, match valido per la settima giornata della Serie A. Il giallorosso ha segnato uno splendido gol di tacco, ha trovato un controllo fortunoso in area di rigore e spalle alla rete è riuscito a insaccare con un guizzo felino praticamente allo scadere del primo tempo. Di seguito il VIDEO del gol di Lorenzo ...