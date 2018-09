“Sussidi a chi non ha voglia di lavorare” | il tweet di Pina Picierno del Pd | poi

fanpage

: In viaggio verso #piazzadelpopolo contro un governo di incompetenti che mettono a rischio l'economia, prendono in g… - matteorenzi : In viaggio verso #piazzadelpopolo contro un governo di incompetenti che mettono a rischio l'economia, prendono in g… - borghi_claudio : @NicolaPorro Ma dai Nicola, il ragionamento funzionerebbe se tu per pagare sussidi tassassi di più chi lavora. Non… - alexbarbera : Al di là del deficit troppo alto, il problema serio della Finanziaria 2019 è la cifra politica: più soldi per sussi… -

(Di domenica 30 settembre 2018) In diretta dalla manifestazione del Pd in piazza del Popolo a Roma, l'europarlamentare democratica,, ha pubblicato sul suo profilo Twitter un messaggio poi cancellato dopo pochi minuti: "Condoni a chi non paga le tasse, sussidi anche a chi non hadi lavorare e futuri debiti per i nostri figli".