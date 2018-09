Supermoto delle Nazioni | l’Italia al secondo posto | la Maglia Azzurra ha sfiorato la

sportfair

(Di domenica 30 settembre 2018): ottimo 2°per l’Italia Lahala vittoria al, andato in scena oggi in Spagna al Circuit de la Ribera. L’Italia ha conteso il successo alla Francia, che ha vinto con un solo punto di vantaggio sugli azzurri. In gara 1 Diego Monticelli è passato al comando al sesto giro, prendendo la posizione del transalpino Laurent Fath, poi però non ha potuto nulla contro gli attacchi di Thomas Chareyre, vincitore davanti all’azzurro. Edgardo Borella è stato invece costretto al ritiro a seguito di una caduta al primo giro nel tratto sterrato. Nella seconda manche Diego Monticelli ha preso il comando della corsa subito dopo metà gara ai danni di Sylvain Bidart (costretto al ritiro) e rimanendo in testa fino al traguardo chiudendo davanti a Fath. Molto positiva la prestazione di Elia Sammartin, sesto ...