Superliga | Racing batte Argentinos Juniors e allunga in vetta

calcioweb.eu

: #RadioRivadavia | #Superliga PENAL PARA RACING [3' ST] #Argentinos 0 - #Racing 1 (31' Cristaldo) - Rivadavia630 : #RadioRivadavia | #Superliga PENAL PARA RACING [3' ST] #Argentinos 0 - #Racing 1 (31' Cristaldo) - alandenaro12 : #SuperLiga Primer cambio en #Racing ?? Sigali ??Donatti @pasxelfutbolok - official_lgs : ???????? - Il #River vince e si prende il #Superclassico, il #RacingDeAvellaneda sempre primo in testa alla classific… -

(Di domenica 30 settembre 2018) Prosegue il suo cammino inallaargentina ilClub che si impone 2-0 in casa dell’. A decidere la sfida valida per la settima giornata i gol dell’attaccante Jonathan Cristaldo al 31′ e il raddoppio su rigore realizzato da Lisandro Lopez al 50′. In classifica l’Academia sale a 19 punti, +5 sulla più diretta avversaria, l’Atlético Tucumán, fermo per il rinvio dovuto alla pioggia del match in casa del San Lorenzo. Sospese per maltempo anche Rosario-San Martin S.J. e Estudiantes-Newells Old Boys. (AdnKronos) SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articoloinCalcioWeb.