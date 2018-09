Superbike | GP Francia 2018 | Jonathan Rea sa solo vincere e fa sua anche gara-2 davanti a

oasport

(Di domenica 30 settembre 2018) Infinito, inossidabile, un vero “cannibale”.Rea (Kawasaki) centra la doppiettanel Gran Premio didelladi Magny-Cours e continua nella sua striscia di ottimi risultati che sembra non avere fine. Dopo la vittoria di ieri, che aveva portatoil titolo iridato al nord-irlandese, il portacolori della casa nipponica ha centrato il successonella seconda m, non lasciando scampo agli avversari. Il quattro volte campione del mondo della classe dedicata alle derivate di serie, infatti, è scattato dalla terza fila, ma ha saputo gestire bene la rimonta fino ad andare a tagliare il traguardo in prima posizione, precedendo il britannico Chaz Davies (Ducati) di 1.804 secondi, mentre sale sul gradino più basso del podio l’olandese Michael van der Mark (Yamaha) con 3.552 dalla vetta. Quarta posizione per il britannico Tom Sykes ...