Superbike – Ducati sul podio a Magny Cours | Davies secondo in Gara2

Superbike – Prove libere Magny Cours : Ducati nella top ten con Davies e Melandri : Il team Aruba.it Racing – Ducati in pista a Magny Cours: Davies 7º e Melandri 8º nelle Prove libere Il team Aruba.it Racing – Ducati è tornato in azione a Magny Cours (Francia), teatro dell’undicesimo round del Campionato Mondiale Superbike 2018, per affrontare l’ultima tappa europea in calendario. In condizioni meteo soleggiate con temperature miti, i piloti hanno portato avanti il lavoro in vista delle gare mostrando ...

Diretta Sbk 2018/ Superbike info streaming video-tv : Rea il più veloce della Fp1 - male le Ducati (Gp Francia) : Diretta Sbk 2018 Superbike: info streaming video e tv delle prove libere FP1, FP2 e FP3 del Gp di Francia 2018 a Magny Cours. Orario e programma della prima giornata di gara.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 10:31:00 GMT)

Moto – Campionato Cinese Superbike : trionfo Ducati - Alessandro Valia si porta a casa la vittoria assoluta : Il velocissimo pilota collaudatore Ducati si è aggiudicato il titolo, dopo aver dominato quattro delle cinque gare disputate nel corso degli ultimi mesi sul circuito Cinese di Zhuhai Si è concluso il “Pan Delta Racing Series”, il Campionato Cinese Superbike che, per la prima volta nei suoi tredici anni di storia, ha visto un trionfo tutto italiano, grazie alla vittoria assoluta della Ducati Panigale V4S, portata in gara da Alessandro ...

Superbike - ottimi risultati per il team Ducati in Gara-1 a Portimao : Melandri 2° e Davies 4° : Grandi risultati per i due piloti del team Ducati in Gara-1 a Portimao, Melandri e Davies chiudono con il secondo e il quarto tempo Gara 1 del decimo round del Campionato Mondiale Superbike 2018, in scena a Portimão (Portogallo), si è conclusa positivamente per il team Aruba.it Racing – Ducati. Da un lato, Marco Melandri ha conquistato un ottimo secondo posto in solitaria, il suo settimo podio stagionale, partendo dalla prima fila; ...

Superbike - spettacolare incidente per Chaz Davies a Portimao : la Ducati del gallese avvolta dalle fiamme [VIDEO] : Scivolata senza conseguenze per Chaz Davies nella terza sessione di prove libere del Gp di Superbike a Portimao, la Ducati del gallese prende fuoco dopo una perdita d’olio incidente tanto spettacolare quanto innocuo per Chaz Davies, scivolato nel corso della terza sessione di prove libere del Gp di Portimao del Mondiale di Superbike. Il gallese ha perso il controllo della sua Ducati dopo nove minuti dell’inizio delle FP3, ...

Superbike – Tutto pronto per Portimao : la Ducati in Portogallo per il 10° appuntamento : L’attesa è finita: il team Aruba.it Racing – Ducati torna in pista a Portimão A quasi due mesi di distanza dall’ultimo round, svoltosi davanti al pubblico di casa a Misano, il team Aruba.it Racing – Ducati è pronto a tornare in pista a Portimão (Portogallo), teatro del decimo round del Campionato Mondiale Superbike 2018. Il tracciato portoghese, ricco di saliscendi e particolarmente impegnativo, ha ospitato due giorni di ...

Superbike Ducati - Davies ancora in dubbio per Portimao : ROMA - Chaz Davies è ancora in dubbio per il Round di Portimao dopo la caduta in allenamento che gli è costata un'altra frattura alla clavicola destra. Il pilota si sottoporrà ad ulteriori visite ...

Superbike Ducati - Ciabatti : «Bautista sarà il compagno ideale per Davies» : TORINO - Con l'arrivo di Alvaro Bautista nel team Ducati Aruba di Superbike, Marco Melandri è fuori. Il ravennate si è lamentato del trattamento riservatogli dalla casa di Borgo Panigale. Non si è ...

Superbike - Melandri messo alla porta da Ducati senza preavviso : un Marco Melandri a ruota libera, carico di rabbia, quello intervistato dal sito Speedweek : il pilota ravennate, a giochi conclusi, non ha peli sulla lingua e parla del trattamento ricevuto da Borgo ...

Superbike - Marco Melandri imbufalito : “Appiedato da Ducati senza un motivo - non mi hanno chiamato!” : Marco Melandri è letteralmente infuriato dopo essere stato appiedato dalla Ducati che dal prossimo anno non lo schiererà più nel Mondiale Superbike. Un fulmine al ciel sereno per il ravennate che oggi ha sbottato in un’intervista rilasciate a Speedweek: “Sono convinto che da giugno sapessero cosa avrebbero fatto, questo è certo, nessuno ha parlato con me, mai. Sapete qual è il colmo? Finora nessuno mi ha detto che sono fuori. Ne ho ...

MotoGp - Bautista va in Superbike - correrà con la Ducati : SILVERSTONE - Alvaro Bautista ha svelato il proprio futuro in conferenza stampa. Con tutte le moto già occupate, lo spagnolo deve abbandonare, almeno per la prossima stagione la MotoGp: ' La mia idea ...

Superbike - Melandri ai saluti con la Ducati : al suo posto Alvaro Bautista dalla MotoGp : Sembra fatta per Alvaro Bautista in Superbike, il pilota di MotoGp dovrebbe prendere il posto di Marco Melandri: la conferma di Paolo Ciabatti Alvaro Bautista ad un passo dal prendere il posto di Marco Melandri in sella alla Panigale V4. In Superbike l’anno prossimo al posto del pilota italiano nel team Aruba.it Racing-Ducati ci potrebbe essere proprio lo spagnolo che in questa stagione è protagonista in MotoGp. La quasi conferma ...