Super Lautaro e l' Inter liquida 2-0 il Cagliari

Inter da infarto : solita sofferenza contro il Cagliari - i 3 punti arrivano grazie ad un Super-Lautaro! : L’Inter vince, ma ancora con una certa sofferenza nel finale: il Cagliari non molla, i nerazzurri “tremano” un po’, poi Politano chiude la gara L’Inter ha risposto presente ed a San Siro ha superato di misura il Cagliari di Rolando Maran. La squadra di Luciano Spalletti, quatta quatta, si sta portando su in classifica, pur senza giocare un calcio spumeggiante. I risultati stanno arrivando per i nerazzurri, ma ...