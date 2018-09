' Sulla manovra non accettiamo lezioni dal Pd e giornali di partito Ccà nisciun è fesso!'

Anche il Vangelo oggi forse irrompe provocatoriamente nel dibattito Sulla manovra economica : Da semplici cittadini e non da esperti di economia, non possiamo non constatare che un certo modo di impostare la politica economica ha prodotto questi effetti, che sicuramente non rientrano nello ...

Mattarella Sulla manovra - molto preoccupato alza le attenzioni per le prossime ore : Mattarella, nella sua storia politica ne ha viste tante. Perciò già si prepara a un supplemento di sorveglianza Una mattinata a sorvegliare il barometro di mercati e finanza che, come prevedibile, segnava tempesta già prima dell’apertura delle Borse. E poi, fino a sera, una serie di contatti per capire che tipo di prospettive anticipa lo spread schizzato a quota 280, mentre il tonfo di piazza Affari (la peggiore in Europa) puniva qualche banca ...

Manovra - Tria festeggia i 70 anni al lavoro. Mef all'opera Sulla nota al Def : Il day after del ministero dell'Economia è caratterizzato da una frenetica attività che ruota intorno a quel 2,4%

Borsa : Milano brucia 22 miliardi Sulla scia della manovra governo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Il Pd alza la voce Sulla manovra : "100 miliardi di deficit sulle spalle dei giovani. Domenica tutti in piazza" : "Di fronte all'irresponsabilità di questo Governo non possiamo non alzare la voce". Parola del segretario Pd Maurizio Martina, che all'indomani dell'accordo sul Def non nasconde la preoccupazione del suo partito per lo sforamento del deficit al 2,4%."Vorrei un governo che si rendesse conto delle scelte che compie. Non possiamo non scendere in piazza davanti a chi sta mettendo il Paese a rischio" dichiara il segretario a Circo Massimo su ...

Nella notte accordo Sulla manovra. Il ministro Tria cede : deficit/Pil al 2 - 4 % : via libera ai provvedimenti attesi da Lega e Cinquestelle come reddito di cittadinanza, riforma fiscale e delle pensioni -

A Palazzo Chigi vertice in corso Sulla manovra. Si cerca una mediazione. : ... è in corso un tentativo di mediazione nel vertice in corso con il premier Giuseppe Conte - di ritorno dagli Stati Uniti - i due vicepremier, Salvini e Di Maio, e il ministro dell'Economia, Giovanni ...

Il giorno del Def : vertice Sulla manovra - poi il Consiglio dei ministri. L'attesa per i saldi di bilancio : Il vertice di governo sulla Legge di bilancio e sulla nota di aggiornamento al Def inizia alle 16 di oggi pomeriggio. A seguire, è atteso il Consiglio dei ministri. Qui la diretta per seguire gli aggiornamenti in tempo reale.15.55 Capogruppo Lega Camera: "Deficit a 2,4-2,6% non è una tragedia". "Il nostro obiettivo è realizzare le proposte contenute nel Contratto di governo: se questo vuol dire arrivare al 2,4, al 2,6% di ...

Ma Tria regge - Sulla manovra come su una inesorabile linea del Piave : Ma Tria regge, come su una inesorabile linea del Piave. Anche se, nei Palazzi della politica, a poche ore dal vertice sulla manovra, vengono dipinti scenari apocalittici, nel senso che "o cambiano i saldi, o cambia il ministro". È un'ipotesi, quella delle dimissioni, che al momento l'interessato non contempla. Del resto: perché dovrebbe dimettersi un ministro che ha giurato sulla Costituzione di tutelare l'interesse della nazione, ...

L'appello di Boccia Sulla manovra : «A Governo auguro di non fare danni» : Così il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, parlando ad una tavola rotonda delle misure di politica economica in vista della manovra. «Quando

Oggi il Governo decide Sulla manovra - Di Maio vuole deficit oltre 2% : La preoccupazione di Forza Italia " Sembra una trattativa da bancarella , più che la legge di Bilancio della terza economia dell'eurozona. Non vorremmo essere nei panni del Ministro Giovanni Tria, ma ...

Manovra - accordo sul 2 - 4% di deficit. Salvini : « Il paese deve crescere». E su Tria : 'Anche io giurato Sulla nazione' : Da ambienti governativi, filtra la convinzione che il ministro dell'Economia Giovanni Tria «dovrà accettare o lasciare». E lo stesso Di Maio assicura che ci sarà un nuovo vertice di governo per la ...

Manovra - Tria : "Ho giurato nell'interesse della Nazione" | M5s : "Mef resiste Sulla Fornero" : Il ministro dell'Economia dopo le tensioni nel governo in vista della nota di aggiornamento del Def: "Ho giurato nell'esclusivo interesse della nazione e non di altri e non ho giurato solo io". E da M5s si racconta anche delle resistenze del ministro nel modificare la legge Fornero

Di Maio bacchetta Moscovici : 'Non può dirci cosa fare Sulla Manovra' : "Moscovici è il commissario europeo per gli Affari Economici e Finanziari, questo non gli dà il diritto di dire all'Italia, Paese sovrano, cosa deve fare con i suoi soldi. L'unico obbligo è quello del ...