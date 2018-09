Sul Dl Genova botta e risposta a distanza tra Toti e Toninelli

Genova - Gemme parla da commissario : 'Dimissioni da Fincantieri Sul tavolo' : Fra dieci giorni sarà ufficializzato la nomina del manager che spegne sul nascere le polemiche su un possibile conflitto di interessi con l'incarico attuale. Oggi nuovi interrogatori in Procura -

Crollo Ponte Genova - Gemme : “Le dimissioni Sul tavolo di Fincantieri” : “Le mie dimissioni” dal management di Fincantieri “sono già sul tavolo. Così quando arriverà la nomina saranno immediatamente esecutive”. Lo ha detto Claudio Andrea Gemme, probabile futuro commissario per la ricostruzione, alla tv ligure Primocanale, rispondendo alla domanda se non temesse, in caso di nomina, un conflitto di interessi. “La prima cosa è fare una buona squadra – ha detto ancora -, un team di ...

Ponte Morandi - vox tra i viaggiatori Sulla Milano-Genova : “La colpa? Di Autostrade - rifiutiamoci di pagare il pedaggio” : “Noi utenti non contiamo nulla, dobbiamo far sentire la nostra voce d’ora in avanti”. Il crollo del Ponte di Genova ha colpito profondamente gli italiani, a cominciare da coloro che viaggiano frequentemente in autostrada. Abbiamo dialogato con molti di loro, in un’area di servizio sulla Milano-Genova. “Scarsa manutenzione, nessun controllo, ricavi enormi per la concessionaria, le responsabilità sono evidenti”, ...

Commissario per Genova - il nome è Claudio Andrea Gemme. Sul manager c’è l’accordo delle forze di governo : Il nome non è ancora ufficiale, né potrebbe esserlo come vedremo, ma l’accordo sul Commissario straordinario alla ricostruzione di Genova sarebbe stato trovato ai massimi livelli del governo: l’incarico, secondo fonti di governo sentite dal Fatto Quotidiano, dovrebbe essere assegnato a Claudio Andrea Gemme, dirigente d’azienda 70enne, genovese doc e con un ricco curriculum anche internazionale. E’ suo il nome che sta ...

DECRETO GENOVA/ Il rebus Sulle autostrade irrisolto dal Governo : Il DECRETO su GENOVA del Governo è finalmente completato, ma non affronta un problema importante: il destino della principale concessionaria autostradale italiana. PAOLO ANNONI(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 06:02:00 GMT)DECRETO GENOVA/ E accuse ad autostrade: l'insuccesso previsto per il Governo, di S. LucianoDEFICIT/ Perché se Macron disobbedisce all'Europa nessuno dice niente?, di P. Annoni

PONTE MORANDI - ALLARME INASCOLTATO SulLE TRAVI IN 62 OBIEZIONI/ Decreto Genova - Rixi : “Commissario subito” : Decreto Genova, coperture ok “Oggi in Quirinale”. Ultime notizie, il capoluogo ligure pronto a riemergere con l'approvazione del Decreto straordinario dopo il crollo del MORANDI(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 15:26:00 GMT)

Sul numero di ottobre - Non solo Genova : strade e ponti al collasso : Il censimento delle infrastrutture a rischio, lanciato dal governo subito dopo il crollo del Ponte Morandi di Genova, rischia di essere un flop: i dati finora inviati da enti locali, Anas e società autostradali sono parziali, incompleti e, paradossalmente, troppo numerosi. Come rivela una nostra inchiesta, pubblicata sul numero di ottobre, tra le Regioni, le Province e i Comuni che hanno risposto alla richiesta del ministero delle ...

«Il decreto Sul ponte Morandi a Genova è stato bollinato» Crollo - le ipotesi del Mit : video : Lo riferiscono fonti del Ministero, via libera della Ragioneria di stato, ora il testo sarà trasmesso al Quirinale. Toti: «Non è detto che sia soddisfacente»

La rabbia di Genova Sul M5s "Cortei sotto casa di Grillo" : Ancora peggio se davvero si arrivare ai cortei davanti casa di Grillo, sotto gli occhi delle telecamere di tutto il mondo. Un allarme rosso per chi prometteva di andare a prendere i membri della ...

Decreto Genova - ancora caos Sulle coperture. Palazzo Chigi : "Entro domattina al Quirinale" : La Ragioneria dello Stato: "Testo incompleto". Rabbia degli sfollati: protesteremo sotto casa di Grillo. Il procuratore: non è esclusa la demolizione del ponte prima dei 60 giorni

Genova - quel nuovo ponte ancora sospeso Sul nulla : Il guaio è che il provvedimento è approdato al ministero dell'Economia e della finanza del tutto privo di coperture finanziarie: con i puntini di sospensione al posto delle cifre, fill in the blanks, ...

Di Maio : oggi il decreto Genova al Quirinale. Rebus Sulle coperture. Il governo : ci sono : Il decreto Genova si appresta a salire, con grande fatica, al Colle. A dodici giorni dal varo in consiglio dei ministri (con la formula “salvo intese”), il provvedimento è infatti rimasto bloccato al Tesoro, rallentato da una situazione di caos sulle coperture. Lo scoglio però sembrerebbe ora superato: Palazzo Chigi assicura infatti che il decreto ...

DECRETO GENOVA OGGI AL QUIRINALE/ Ultime notizie - fuga di notizie Sulle coperture : tutta colpa del Mef? : DECRETO GENOVA, coperture ok “OGGI in QUIRINALE”. Ultime notizie, il capoluogo ligure pronto a riemergere con l'approvazione del DECRETO straordinario dopo il crollo del Morandi(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 12:29:00 GMT)

Ponte Morandi - il governo ha fatto propaganda Sulla pelle di Genova? : Ma che cosa c’era scritto su quei fogli che Giuseppe Conte ha sventolato davanti a diecimila genovesi il 14 settembre? Sono passati 42 giorni dalla tragedia del Ponte e soltanto adesso, forse, arriva il decreto. Sono passati 42 giorni e non c’è ancora un commissario, anzi, abbiamo dovuto assistere a penose dispute tra i partiti di maggioranza per la scelta del nome. Sono passati 42 giorni e il Ponte non è stato demolito, né si sa chi ...