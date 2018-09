STRAGE MARZABOTTO | MINISTRO TEDESCO MAAS CHIEDE SCUSA Ultime notizie | eccidi nazisti

STRAGE di Marzabotto - Moavero Milanesi e Heiko Maas insieme per il 74esimo anniversario : Alla commemorazione del 74esimo anniversario degli eccidi nazisti di Monte Sole del 1944, conosciuti anche come la Strage di Marzabotto, dal comune in provincia di Bologna in cui fu ucciso il maggior numero di persone, il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Enzo Moavero Milanesi, ha incontrato il Ministro degli Affari Esteri della Germania, Heiko Maas, in quella che è una prima volta storica.Non era mai accaduto, ...