Strage in strada a Cursi | uccide tre vicini di casa a causa del parcheggio

Strage a Lecce - spara ai vicini di casa : uccisi in strada padre - figlio e zia. Arrestato l'assassino : Una Strage. È di tre morti e un ferito il tragico bilancio di una sparatoria avvenuta nella tarda serata di ieri in strada a Cursi, in provincia di Lecce, in via Tevere. Sul posto sono...

Avellino - l’«altra» Strage in autostrada. I periti : «Sul viadotto bulloni marci» Video : Avellino, il bus precipitato dal viadotto dell’Acqualonga ha fatto 40 vittime: i risultati della perizia commissionata dal Tribunale. Per i periti di Autostrade, a causare l’incidente fu invece un guasto al bus e l’imperizia dell’autista

[L'intervista] La Strage di Genova - il contratto d'oro ai Benetton e la rabbia di Toninelli : "L'autostrada svenduta per un piatto di ... : C'è un groviglio che lega la tragedia del ponte Morandi e lo scandalo del contratto d'oro per concessione autostradale affidata ai Benetton dal 1999 ad oggi. Una matassa che vale la pena ancora una ...

Incidenti stradali - Strage di bambini dall'inizio dell'anno : Rapporto choc dell'Asaps sulle piccole vittime: 29, 11 solo quest'estate. L'esperto: "Servono regole più severe"

[L'inchiesta esclusiva] L'autostrada trasformata in un colosso della finanza con i piedi in argilla e l'altra Strage da 40 morti : Ha i piedi su 3.020 chilometri di strade, ponti e viadotti ma la testa nella grande finanza. Autostrade per l'Italia - da quando nel 2002 ha sottoscritto il contratto di concessione con lo Stato - ...

“Un massacro”. Strage sulla strada per le vacanze. Morti tre giovanissimi : Due famiglie perugine sono rimaste coinvolte in un drammatico incidente stradale, sulla statale 693 in provincia di Foggia in prossimità dello svincolo per il Santuario di San Nazario. Coinvolti nel violento sinistro un suv e due camper: sul primo’ cerano a bordo 5 persone, sugli altri due mezzi invece due famiglie di Perugia in vacanza in Puglia. Per due passeggeri del Suv, purtroppo, due ragazze di 22 e 24 anni, lo schianto è stato ...

Foggia - 3 indagati per la Strage dei 12 immigrati morti in un incidente stradale al rientro dai campi. I pm : “Caporalato” : Tre operatori del settore agricolo sono indagati per la morte dei 12 immigrati, avvenuta lo scorso 6 agosto, in un incidente stradale a Lesina, nel Foggiano, mentre rientravano dai campi di pomodoro. L’accusa della procura di Larino è sfruttamento ed intermediazione illecita. In Molise, infatti, hanno sede la maggior parte delle aziende per le quali lavoravano i braccianti. L’inchiesta è scattata all’indomani della morte dei ...

[L'inchiesta] La strada maledetta di Bologna : l'opera bloccata da 30 anni ha evitato la Strage. "Fermate tutto" : Il tratto di strada dove si è verificata la tragedia con l'esplosione di un'autocisterna è interessato da oltre 30 anni da un progetto di allargamento per evitare gli ingorghi sempre più frequenti e ...

Foggia - Strage di braccianti : 12 morti in un incidente stradale : In questo primo lunedì di agosto non c'è stato solo l'incidente a Bologna sulla A14. I carabinieri del Comando provinciale di Foggia hanno infatti diffuso la notizia di un altro gravissimo incidente avvenuto a Lesina, in località Ripalta, nel quale hanno perso la vita 12 uomini, tutti braccianti agricoli, mentre altri 3 sono rimasti feriti. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio sulla statale 16, dove un furgone con targa bulgara, sul ...

