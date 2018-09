Strage di Marzabotto | Moavero Milanesi e Heiko Maas insieme per il 74esimo anniversario

blogo

(Di domenica 30 settembre 2018) Alla commemorazione deldegli eccidi nazisti di Monte Sole del 1944, conosciuti anche come ladi, dal comune in provincia di Bologna in cui fu ucciso il maggior numero di persone, il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Enzo, ha incontrato il Ministro degli Affari Esteri della Germania,, in quella che è una prima volta storica.Non era mai accaduto, infatti, che un Ministro degli Esteri tedesco prendesse parte alla cerimonia che ricorda uno dei massacri delle truppe naziste nel nostro Paese durante la Seconda Guerra Mondiale, quando a poche settimane dall'eccidio di Sant'Anna di Stazzema i nazisti giunsero nel Bolognese e, tra il 29 settembre e il 5 ottobre, sterminarono a colpi di mitragliatrice 770 persone.Ci sono state 770 persone uccise. Si tratta di crimini commessi da tedeschi che ...