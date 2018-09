Stagione finita per Andy Murray | il ritorno al top è l’obiettivo di un 2019 si spera in

Tennis : forfait a Pechino - Stagione finita per Serena Williams : ROMA - stagione finita per Serena Williams . La statunitense, che oggi compie 37 anni, ha dato forfait al torneo Wta di Pechino in programma la prossima settimana decidendo di terminare così il 2018. ...

Tennis - Stagione finita per Serena Williams : i dettagli : Serena Williams non ci sarà a Pechino nel torneo in programma la prossima settimana, la Tennista si concentrerà sul rientro nel mese di gennaio Serena Williams ha dato forfait al torneo Wta di Pechino in programma la prossima settimana decidendo di terminare così il 2018. La statunitense, che oggi compie 37 anni, tornerà alle competizioni a gennaio e nel prossimo Australian Open cercherà di eguagliare il record di 24 Grand Slam detenuto da ...

Romano Fenati - la FIM prolunga la squalifica fino al 31 dicembre : Stagione finita : Adesso la stagione di Romano Fenati è davvero finita. La Federazione Internazionale di Motociclismo ha prolungato la squalifica del pilota ascolano fino al termine del campionato, dopo il brutto ...

Maria Sharapova si cancella da Pechino - Tianjin e Mosca! Stagione finita per la russa : ecco il motivo : Maria Sharapova si cancella dai tornei di Pechino, Tianjin e Mosca: Stagione finita per la tennista russa che si dedicherà ad un lungo periodo di riposo La partita persa negli ottavi di finale degli US Open contro la spagnola Carla Suarez Navarro è stato l’ultimo match che Maria Sharapova giocherà in Stagione. La tennista russa si è infatti cancellata dai tornei di Pechino, nel quale è stata campionessa nel 2014; Tianjin, il primo e ...

Rottura del crociato - Stagione finita per Chiriches : Roma, 10 set., askanews, - stagione finita per Vlad Chiriches, il difensore del Napoli uscito nel match Romania-Montenegro per un infortunio al ginocchio. Chiriches, accompagnato dal responsabile ...

Ciclismo : Stagione finita per Marcel Kittel. “Ho bisogno di riposo e tranquillità” : Si chiude con largo anticipo la stagione per quanto riguarda uno dei migliori velocisti al mondo: Marcel Kittel. Un 2018 da dimenticare per il forte tedesco: il passaggio alla Katusha-Alpecin non ha portato fortuna, con i risultati che hanno davvero faticato ad arrivare. Pochissimi piazzamenti, tante volate mancate e, soprattutto, solamente due successi (entrambi alla Tirreno-Adriatico) per il plurivincitore di tappe nei grandi giri. Ci si ...

Ahi Gonalons - possibile Stagione finita : il perone fa crack : Maxime Gonalons, passato al Siviglia dalla Roma, sarà costretto ad un lungo stop per la rottura del perone della gamba destra Brutto infortunio per il centrocampista del Siviglia Maxime Gonalons. Il francese, in prestito al club andaluso dalla Roma, ha riportato la frattura della testa del perone della gamba destra in allenamento. (Spr/AdnKronos)L'articolo Ahi Gonalons, possibile stagione finita: il perone fa crack sembra essere il primo ...

Salto con gli sci - che sfortuna per Manuela Malsiner : Stagione già finita per un infortunio al ginocchio : stagione finita per Manuela Malsiner, l’operazione al ginocchio fissata per lunedì 3 settembre Finisce ancor prima di cominciare la stagione di Manuela Malsiner. La ventenne saltatrice gardenese è caduta nel corso di un allenamento svolto a Tarvisio procurandosi la rottura del legamento crociato, del collaterale interno e del menisco del ginocchio destro e sarà operata lunedì 3 settembre presso la Dolomiti Sportclinic di Ortisei. Lo ...

San Salvo - 'la Stagione è finita' : il Comune rinuncia al ricorso sugli orari della musica : Non mancarono i riflessi nella discussione politica della città con la richiesta di ritiro delle deleghe avanzata da Fabio Travaglini nei confronti dell'assessore alle Attività produttive Tonino ...

Viviani - la prima alla Vuelta : "Che Stagione. E non è finita" : ... per lui 16ª vittoria stagionale nessuno come lui a livello mondiale in questa stagione, 65ª in carriera, ndr, ha preceduto l'ex tricolore Giacomo Nizzolo e il tre volte campione del mondo ...

MotoGp - Stagione finita per Rabat : i dettagli sulle condizioni del pilota : Tito Rabat è stato lo sfortunato protagonista di un incidente in quel di Silverstone durante le qualifiche in MotoGp Brutte notizie dal fronte Tito Rabat. Il pilota, dopo l’incidente odierno in quel di Silverstone, centrato dalla moto di Morbidelli. Rabat è stato trasportato al Centro Medico dove i medici hanno evidenziato una frattura esposta al femore e la frattura di tibia e perone. Rabat è stato operato d’urgenza e le ...