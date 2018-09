Softball | playout Serie A1 | Parma conquista la salvezza | la Sestese retrocede in A2

oasport

: #Softball, Serie A1: nei playout si salva alla bella Parma, per Sestese c'è la discesa in A2 - OA_Sport : #Softball, Serie A1: nei playout si salva alla bella Parma, per Sestese c'è la discesa in A2 - senesedoc79 : RT @FIBSpress: Taurus Donati Gomme Old Parma rimane in #SerieA1 #Sofbtall Sestese battuta 4-2 nella terza partita del playout - FIBSpress : Taurus Donati Gomme Old Parma rimane in #SerieA1 #Sofbtall Sestese battuta 4-2 nella terza partita del playout -

(Di lunedì 1 ottobre 2018) E’ finita laditra. L’hanno vinta le emiliane, che con il successo in gara3 della stessa hannoto la permanenza inA1, condannando dunque le toscane a scendere di categoria. Rimasto sostanzialmente silente per tre inning e metà del quarto, l’incontro si è acceso nella parte bassa di quest’ultimo, con un RBI di Salvatici che, per mezzo di un singolo, ha consentito a Carletti di arrivare a casa base.pareggia subito con Chiari, ma le padrone di casa tornano avanti con un fuoricampo di Vicky McFarland. A inizio sesta ripresa, il tris che manda KO lae lasciain A1: prima un singolo di Kincannon manda a casa Stephanie Ray, poi un doppio di Migliorini si porta via la stessa Kincannon e Mazzoni per il definitivo 4-2. L’ultimo verdetto che il campionato deve dunque dare è quello dello scudetto: la ...