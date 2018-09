Smog Milano | da domani limitazioni alla circolazione dei veicoli inquinanti

meteoweb.eu

(Di domenica 30 settembre 2018) Da, lunedì 1° ottobre, saranno applicate anche ale norme del Piano Aria del Bacino Padano e della Regione Lombardia ed entrano in vigore nuove regole che regolamentano l’accesso in Area C. Entrambi i provvedimenti sono in vigore dal lunedì al venerdì feriali e dalle ore 7.30 alle ore 19.30. Ledeipreviste dal Piano Aria riguardano i diesel fino a Euro 3 compreso (se sprovvisti di fap). Il divieto comprende anche ciclomotori e motoa due tempi Euro 0 e Euro 1. Le stesse regole vengono applicate nelle tre regioni dell’Accordo di Bacino Padano – Piemonte, Lombardia Emilia Romagna e Veneto – ed è attivo nelle città con più di 30 mila abitanti e quindi ancheper la tutela della qualità dell’aria in un’area particolarmente soggetta all’accumulo delle polveri sottili nocive ...