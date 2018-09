Smog | da domani il blocco dei diesel Euro 3 al Nord | coinvolte 1 | 1 milioni di auto | ecco

ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 settembre 2018) Ormai manca poco: da lunedì 1 ottobre scatteranno le misure anti-previste dal “Nuovo accordo per la qualità dell’aria nel bacino padano”, frutto dell’accordo tra il Ministero dell’Ambiente e le regioni Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto. Si tratta di un pacchetto che prevede limitazioni alla circolazione per lecon motorizzazioni benzina epiù vecchie, dunque più inquinanti: il provvedimento dovrebbe rimanere in vigore fino al 31 marzo del prossimo anno, salvo eccezioni che poi vedremo, e coinvolgerà circa 1,1dimobili. In realtà, è proprio su tempi, modalità e relative esenzioni che c’è una gran confusione, vista la disomogeneità delle regole nei diversi luoghi in cui entreranno in vigore. Regole che dovrebbero essere stabilite da un Ente centrale evidentemente, e non lasciate alla discrezione delle ...