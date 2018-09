: Macedoni alle urne per decidere #futuro nella #UE e #NATO - sputnik_italia : Macedoni alle urne per decidere #futuro nella #UE e #NATO - Nath67Lic : RT @federiconero: oggi nell'ex repubblica iugoslava si tiene il referendum per risolvere la disputa con la grecia, che pone il veto all'ing… - DogeMocenigo : RT @matt96alive: Il referendum in #Macedonia non ha raggiunto il quorum. UE, NATO più lontane da Skopje. In esclusiva per voi le prime rea… -

In Macedonia si vail fallimento delsull'accordo con la Grecia per il nuovodel Paese ex jugoslavo: "Repubblica della Macedonia del Nord". Si sono chiusi i seggi, con l'affluenza che alle 18.30 -secondo la commissione elettorale- era del "34,09%",ben al di sotto del "50%+1" previsto dalla legge per dare validità alla consultazione. Una folla di sostenitori del boicottaggio è già in festa, radunati con bandiere nazionali della Macedonia davanti al Parlamento.(Di domenica 30 settembre 2018)