Siviglia | André Silva inarrestabile | meglio di Cristiano Ronaldo al debutto in Liga

Siviglia - André Silva fa due gol al Real Madrid ed è capocannoniere : al Milan si mangiano le mani : I momenti bui al Milan sembrano essere un ricordo lontano per André Silva che, nella partita contro il Real Madrid di ieri, mercoledì 26 settembre, è riuscito a rifilare alla squadra di Lopetegui due ...

Calciomercato Milan – Situazione Andrè Silva - parla il ds del Siviglia : “vogliamo riscattarlo! Prezzo? Dico che…” : Il ds del Siviglia, Joaquin Caparros, ha parlato del possibile riscatto di Andrè Silva: il portoghese sembra aver convinto il club andaluso Tre gol all’esordio con il Siviglia e la rete contro l’Italia in Nations League: Andrè Silva sembra rinato dopo il trasferimento in Liga. Il giovane attaccante portoghese, trasferitosi in Spagna dopo una stagione fra (poche) luci e (tante) ombre in Serie A, sembra aver trovato la stessa ...

Milan - senti Andrè Silva! Che stoccata dopo il passaggio al Siviglia : Gattuso bersaglio di una frecciatina al veleno : Direttamente dal ritiro del Portogallo, Andrè Silva è tornato a parlare del suo trasferimento al Siviglia, senza risparmiare una frecciatina al Milan e alle rotazioni effettuate da Gattuso I maggiori campionati europei si fermano: nel weekend andrà in scena il primo turno della Nations League. Il Portogallo, avversario dell’Italia nella seconda sfida, non avrà fra le sue file Cristiano Ronaldo, ma potrà contare su Andrè Silva. ...

André Silva : 'Felice al Siviglia. Qui la titolarità non è chiusa' : ... mentre martedì prossimo sfiderà proprio l'Italia: 'La partita con la Croazia è molto importante per noi, vogliamo vincere contro i vice campioni del Mondo. A livello personale voglio giocare il più ...

UFFICIALE André Silva ceduto al Siviglia : ecco le cifre e i dettagli : Milan e Siviglia hanno raggiunto l’accordo per il passaggio di André Silva al club andaluso. Lo hanno annunciato, in via ufficiale, entrambe le società attraverso sui rispettivi siti web e sui propri canali social. L’attaccante portoghese lascia i rossoneri dopo un solo anno in Italia, nel quale non è riuscito a mantenere le grandi aspettative che c’erano su di lui. André Silva ceduto al Siviglia in prestito con diritto di ...

